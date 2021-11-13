Excalibur ile Kazanılmayacak Oyun Yok

Oyun oynamanın keyfi detaylarda gizlidir. Genellikle oyuncuların elde etmek istedikleri yüksek performans da oyun keyfini artırmaya yöneliktir. En uygun bütçe ile en iyi bilgisayarın oluşturulmasını KUR-AL uygulamasıyla kullanıcılara sunan Casper, yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur'la oyunculara aradıkları rekabet üstünlüğünü sağlıyor.