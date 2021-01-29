Excalibur Valorant Turnuvası'nda Büyük Final Heyecanı!

Casper Excalibur sponsorluğunda düzenlenen Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR turnuvasında büyük final heyecanı 30 Ocak'ta! Ödülü hangi takım kazanacak, hangi takım adını "şampiyon" olarak yazdıracak?

Excalibur Valorant Turnuvası'nda Büyük Final!

Casper Excalibur sponsorluğunda düzenlenen Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR turnuvasında büyük final heyecanı 30 Ocak'ta! Ödülü hangi takım kazanacak, hangi takım adını "şampiyon" olarak yazdıracak? Heyecan dolu final yayını canlı olarak Valorant tutkunları ile buluşuyor.

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR'un ön elemeleri büyük bir mücadele ile sona erdi. 7 gün boyunca 1000'e yakın oyuncunun kıyasıya rekabet ettiğimi açık eleme grupları sonunda, dereceye giren 16 takım yarı final grupları için oynamaya, 4 takım ise büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA işbirliği ile "Valorant Reflex Masters" turnuvasına katılan takım sayısı 107, oyuncu sayısı ise 987 oldu. Toplamda 843 saat süren oyunlarda 92 maç yapıldı.

Birinci elemenin galibi Overwatch, 2. elemenin BAU Raiders, 3. elemeni galibi ise Zero Zone olurken, yayıncılardan oluşan elemenin de birincisi RARE Blue Esports oldu. 29 Ocak'ta gerçekleşecek final gruplarında, gruplarının birincisi olan takımlar 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenecek Final Four turnuvasına katılmaya ve ödül havuzundan en yüksek payı elde etmeye çalışacaklar.

Büyük Finali Canlı İzle

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR turnuvası ile ilgili gelişmeleri takip etmek için www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-valorant-reflex-masters 'i ziyaret edebilirsiniz.

YARI FİNAL: 29 Ocak

FİNAL: 30 Ocak

A Grubu

B Grubu

C Grubu

D Grubu

1. Eleme Birincisi

Overwatch(Reflex Masters #1 İkincisi)

1. Eleme İkincisi

PayHesap Kütahya Espor

1. Eleme Üçüncüsü

ANKA Akademi

1. Eleme Dördüncüsü

Kardeşimsin Gaming

(Rainbow Six Türkiye Kupası 3'üncüsü)

2. Eleme İkincisi

Unity Esports

2. Eleme Üçüncüsü

ThunderS

2. Eleme Dördüncüsü

Melina

2. Eleme Birincisi

BAU Raiders

3. Eleme Üçüncüsü

Osman Gang

3. Eleme Dördüncüsü

Dark Passage

3. Eleme Birincisi

Zero Zone

3. Eleme İkincisi

ANKA E-Sports

(Reflex Masters #1 İkincisi)

Yayıncı Turnuvası Dördüncüsü

Civciv Team

(Kadın Yayıncı – Civcivv)

Yayıncı Turnuvası Birincisi

RARE Blue Esports

(Yayıncı – BerkAlex)

Yayıncı Turnuvası İkincisi

836.PizzaLocale

(Yayıncı – SlippyZerg)

Yayıncı Turnuvası Üçüncüsü

TeamWiviola

 

(Kadın Yayıncı –Wiviola)
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