Excalibur Valorant Turnuvası'nda Büyük Final Heyecanı!

Casper Excalibur sponsorluğunda düzenlenen Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR turnuvasında büyük final heyecanı 30 Ocak'ta! Ödülü hangi takım kazanacak, hangi takım adını "şampiyon" olarak yazdıracak?