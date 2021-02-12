Exynos 2100 Bir Kez Daha Snapdragon 888 Karşısında "Başaramadı"

Samsung'un Exynos işlemcileri ile Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri arasındaki kıyasıya rekabet sürerken, bu rekabeti elbette her 2 işlemciye de kendi amiral gemisi telefonlarında yer veren Samsung oluşturuyor demek mümkün. Snapdragon işlemcili Galaxy S ve Note serisi modellerini ABD ve Çin'de, Exynos işlemcili modellerini ise Dünya'nın geri kalan kısmında tüketicilerle paylaşan Samsung, bu nedenle de çoğu zaman eleştiriliyor. Zira genellikle ortaya çıkan sonuçlarda Snapdragon işlemcili modeller hem güç hem verimlilik anlamında daha yüksek performans sergiliyorlar.
Samsung, Galaxy S21 serisi modellerini Exynos 2100 işlemcisi ve Snapdragon 888 işlemcisi seçenekleri ile tüketicilerle paylaştı. O günden bu yana da 2 işlemcili cihazlar üzerinden testler yapılıyor ve bu testler sonucunda bazen Exyos 2100'ün öne çıktığını görürken, çoğu zaman ise Snapdragon 888'in önde olduğunu görüyoruz. Gelen son sonuçlar da yine ibreyi Snapdragon 888'e çeviriyor.
Yapılan yeni karşılaştırmalı testlere göre Exynos 2100, Snapdragon 888'e göre daha fazla güç tüketiyor. Aradaki fark yüzde 18 ila yüzde 35 arasında olurken, bu sonuç Exynos 2100'lü Galaxy S21 modellerinin pilinin daha çabuk bittiğine işaret ediyor elbette. PCMark Work 2.0'da yapılan web gezinme testinde de Snapdragon 888'lü Galaxy S21 daha uzun pil performansı gösterirken, enerji tüketimi konusunda daha pek çok test yapılmış durumda.
Öte yandan grafik ve performans testleri de es geçilmemiş. Yapılan GFXBench Aztec Ruins testinde 29.83 fps üreten Galaxy S21 Ultra'nın Snapdragon 888 versiyonu, 28.04 fps üreten Galaxy S21 Ultra'nın Exynos 2100'lü varyantının yine önünde görünüyor. Exynos 990'lı Galaxy S20 Ultra ise bir basamak altta duruyor ve bu testte 20.36 fps sonucu alıyor. Buna bağlı olarak Exynos 2100'de bulunan Mali-G78 GPU'nun, Exynos 990'da yer alan Mali-G77 GPU'dan yüzde 40 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
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