Exynos 2100 ve Snapdragon 888 Pil Performansı: Hangisi Daha İyi?

Samsung, son amiral gemisi serisi Galaxy S21'de yine iki farklı işlemci kullandı. Telefonun ABD ve Çin versiyonunda Snapdragon 888'i kullanan Samsung, diğer bölgelerde ise kendi işlemcisi olan Exynos 2100'e yer verdi. Selef işlemci Exynos 990'da yaşanan problemlere Exynos 2100'de karşılaşılmaması için sıkı çalışan şirket, şimdi bunun karşılığını alıyor gibi görünüyor. Zira yapılan testlerde, Exynos 2100'ün hem Exynos 990'ın hatalarını giderdiği hem de Snapdragon'lı muadili karşısında daha diri olduğu görülebiliyor.
Yapılan yeni bir testte ise, Exynos 2100'ün Snapdragon 888'e karşı pil performansında üstünlük sağladığı görülmüş. Yapılan pil boşaltma testinde Snapdragon 888'e kıyasla daha az enerji tükettiği görülen Exynos 2100, Snapdragon 865+ ile de karşılaştırılmış.
Sadece batarya boşaltma testinde değil, Geekbench testinde de Snapdragon 888'e karşı üstünlük kuran Exynos 2100, ısı testinde ise Snapdragon 888 ile benzer sonuçlar ortaya koyuyor.
Exynos'lu Galaxy S21 Ultra'nın yapılan bu karşılaştırma videosunun tamamını yukarıda izleyebilir, hazırladığımız detaylı inceleme videosuna ve makalesine ise buradan ulaşabilirsiniz.
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