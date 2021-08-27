Exynos 2200'deki AMD RDNA 2 GPU, Apple M1 Karşısında!

Samsung'un muhtemelen Exynos 2200 SoC olarak adlandıracağı yeni amiral gemisi işlemcisi içinde yer alacak olan AMD Radeon RDNA 2 GPU'nun testlerde iyi performans gösterdiği biliniyor. Fakat sonuçların yine de "o denli" iyi olmadığı söyleniyor.
CompuBench'in GFXBench 3.0 testinden alınan sonuçlara göre Exynos 2200 içindeki AMD Radeon RDNA 2 GPU'nun performansı, Apple'ın A14 Bionic'inden çok daha iyi sonuçlar gösteriyor, fakat bu iddiaya göre bu sonuçlar, Apple'ın M1 işlemcisi içinde yer alan dahili GPU'nun yakınından bile geçmiyor. Alınan sonuçları hemen aşağıda sizler de görebilirsiniz.
|Apple A14 Bionic
|Exynos 2200 w/ AMD Voyager
|Apple M1
|1080p Manhattan
|~ 120
|170.7
|~ 270
|Aztec Ruins High Tier
|~ 30
|51.5
|~ 80
|Aztec Ruins Normal Tier
|~80
|121.4
|~ 217
Bu listede de görünen AMD Voyager, Exynos 2200'ün içindeki mobil RDNA 2'nin kod adı olarak biliniyor. Toplam 384 stream processors ve 6 CU bloğundan oluşan bu GPU'nun yine de henüz piyasaya çıkmadığı için tüm testlerde ne gibi sonuçlar alacağı şu an için meçhul. Ancak piyasaya çıktığından sonra görebileceğiz.
AMD GPU'nun, Exynos 2200 içinde bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak hangi üründe ve hangi tarihte karşılaşacağımız şimdilik gizemini koruyor.
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