Exynos 980'den Sonra, Gizemli bir Exynos Daha, Exynos 880 Geliyor

Exynos 980'i, orta seviye telefonlar için henüz tanıtan Samsung, görünüşe göre şimdi de gizemli bir Exynos 880 için çalışıyor. İşlemci ilk kez internette göründü; ama bir Samsung telefonda değil...