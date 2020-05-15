Exynos 980'den Sonra, Gizemli bir Exynos Daha, Exynos 880 Geliyor

Exynos 980'i, orta seviye telefonlar için henüz tanıtan Samsung, görünüşe göre şimdi de gizemli bir Exynos 880 için çalışıyor. İşlemci ilk kez internette göründü; ama bir Samsung telefonda değil...

Exynos 980'den Sonra Exynos 880 de Geliyor

Orta seviye telefonlar için Exynos 980'i bir süre önce tanıtan Samsung, yeni bir orta seviye işlemci daha tanıtmak üzere olabilir. Henüz resmi olarak duyurulmayan Exynos 880, hız testi raporlarında görünmeye başladı.

Yeni işlemci, Geekbench hız testi raporlarında Samsung telefonlarda değil bir Vivo telefonunda göründü. Raporlara göre işlemciyi kullanan Vivo Y70s 5G, bir çift 2GHz ARM Cortex-A77 çekirdeğine ve 1,8GHz'te çalışan altı ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Telefonun adından entegre 5G modemle gelebileceği de anlaşılıyor.

Exynos 880, Cortex-A77 çekirdeklerinde saat hızları düşürülmüş bir Exynos 980 gibi görünüyor. Samsung'un benzer bir hız düşürmeyi grafik işlemcide yapmış olması da muhtemel.

Hız testleri sonuçlarına baktığımızda Exynos 880 SoC'nin tek çekirdekte 641, çoklu çekirdekte 1.814 puan aldığını görüyoruz. Exynos 980'in test sonuçları ise tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 679 puan ve 1.879 puan idi. Exynos 880'in işlemci performansının Qualcomm Snapdragon 765G'ye yakın bir seviyede olması da dikkat çekiyor.

Exynos 880'i kullanan orta seviye Samsung telefonların yakında ortaya çıkabileceğine inanılıyor.

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