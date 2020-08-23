Exynos'lu Galaxy Note 20 ile Snapdragon'lu Note 20 Karşı Karşıya

Ülkemizde ve Avrupa'da satılan Exynos 990 işlemcili Samsung Galaxy Note 20 ve ABD'de satışa sunulan Snapdragon 865+ işlemcili Galaxy Note 20 karşı karşıya geldi. İşte merak edilen test sonucu...

  • Ercan Uğurlu
Snapdragon ve Exynos'lu Note 20 Karşı Karşıya!

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra akıllı telefonlarını tanıtmış ve biz de tanıtımın ardından Galaxy Note 20 ön incelemesini ve sonrasında da kapsamlı şekilde Galaxy Note 20 Ultra incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Galaxy Note 20 Ultra incelemesinde de söylediğimiz gibi, Galaxy Note 20'nin Snapdragon 865+ işlemcili modeli ile Exynos 990'lu telefonun performansının karşılaştırma haberi ile sizlerle beraberiz.

Samsung, Galaxy Note 20 serisi ile de Exynos ve Snapdragon ayrımını yaptı ve Note 20 satın almayı düşünenlerin tepkisini bir kez daha çekti. Daha önce de 2 işlemci arasında performans adaletsizliği konusu Galaxy S20 serisinde de çokça konuşulmuştu. Ancak Samsung, buna karşın Galaxy Note 20'de de Exynos 990 ısrarını sürdürdü.

Oynat Exynos'lu Note 20 sınıfta kaldı! Exynos 990 işlemcili Samsung Galaxy Note 20 ve Snapdragon 865+ işlemcili Galaxy Note 20 karşı karşıya geldi! İşte merak edilen test sonucu!

Peki, Exynos 990 ile Snapdragon 865+ arasındaki performans farkı ne kadar? Galaxy Note 20'nın Exynos 990 ve Snapdragon 865+ varyantları karşı karşıya gelmiş ve ortaya bakın nasıl bir sonuç çıkmış.

Hemen yukarıdaki videoda da görülebildiği gibi Exnyos 990'lu Galaxy Note 20, yapılan testi Snapdragon 865+'lı modelden 18 saniye daha geç tamamlıyor. Snapdragon 865+'lu Galaxy Note 20 testi 1 dakika 32 saniyede tamamlarken, buna karşılık Exynos 990'lu Galaxy Note 20 aynı testi 1 dakika 50 saniyede anca bitirebiliyor.

Aradaki fark fazla olmasa da, fark olması bile kullanıcı gözünde oldukça yeterli. Zira her 2 telefonun da fiyatı da aynı.

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