Exynos İşlemciler Bir Daha Eskisi Gibi Olmayabilir
Samsung'un kendi ürettiği ve Galaxy cihazlarında kullandığı Exynos işlemciler, artık eskisinden çok daha farklı olacak!
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setlerini amiral gemisi seviyesindeki telefonlarında uzun süredir kullanıyor. Firma, aynı telefonları bazı ülkelerde Qualcomm işlemciyle de satıyor ancak bu ülkelerin sayısı oldukça kısıtlı.
Yeni bir iddia, Samsung'un Exynos'a yönelik önemli bir karar verdiğini söylüyor. Raporlara göre Samsung, Teksas, Austin'deki Ar-Ge merkezinde çalışan tüm işlemci geliştirme takımının işine son verdi. Firmanın özel işlemci çekirdeklerini de burada ürettiği söyleniyor.
Firma, kendi özel işlemci çekirdeklerini, kendi ARMv8 mimarisini temel alarak üretiliyor. Firma, tasarımı ARM'den lisanslamak yerine bu yolu tercih ediyor. Bununla birlikte Snapdragon işlemciler, çoklu çekirdekte Samsung'un çözümünü geçiyor.
Firma, kendi ürettiği Mongoose çekirdeklerinin performansını dört nesildir Qualcomm'a ulaştıramadığından, gücünü ve kaynaklarını başka bir yere aktarmayı tercih etmiş olabilir. Bu, Samsung'un artık Exynos işlemci üretmeyeceği anlamına gelmiyor. Rapor, firmanın GPU ve SoC geliştirme takımlarını işten çıkarmadığını söylüyor. Firma, Qualcomm yolunu izleyerek standart çekirdekleri ARM'den lisanslayacak gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın