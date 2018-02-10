Exynos'lu Galaxy S9, Yine Daha Hızlı Olabilir!
Galaxy S9'un Exynos ve Snapdragon işlemcili farklı modelleri arasında şimdiden bir hız karşılaştırması yapıldı!
Samsung'un Exynos işlemcili amiral gemisi telefonlarının Qualcomm işlemcili sürümlerine göre biraz daha hızlı çalıştığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa bu küçük fark, Galaxy S9'un Snapdragon'lu ve Exynos'lu sürümleri arasında da olacak.
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus çoğu bölgede Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemciyle gelecek. Ancak amiral gemileri, Kuzey Amerika gibi bazı bölgelerde Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisini kullanacak. Teknik detaylara baktığımızda iki işlemci birbirine oldukça yakın.
Ancak Çinli sızıntı hesabı Ice Universe, Snapdragon 845'li Galaxy S9'un Geekbench'te "vasat" sonuçlar verdiğini ve Exynos'un daha iyi olmasını bekleyebileceğimizi söyledi. Bununla birlikte hesap, Exynos performansıyla ilgili herhangi bir rakam paylaşmadı.
"Vasat" sözcüğü sizi aldatmasın çünkü Snapdragon 845'in tek çekirdekte aldığı 2378 ve çoklu çekirdekte aldığı 8132 puan, Exynos'lu ve Snapdragon 835'li Galaxy S8'den daha yüksek. Kaynak Galaxy S9'un Exynos'lu sürümünün puanlarını paylaşmadığı için paralel bir karşılaştırma yapmak, şimdilik mümkün değil.
Bu testten henüz bir sonuç çıkarmamakta fayda var. Rakamlardan çok gerçek hayatta alacağımız performans önemli ve Samsung, Galaxy S9'u piyasaya sürene kadar Snapdragon'lu sürümde yeni optimizasyonlar da yapabilir.
Galaxy S9, 25 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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