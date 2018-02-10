Exynos'lu Galaxy S9, Yine Daha Hızlı Olabilir!

Galaxy S9'un Exynos ve Snapdragon işlemcili farklı modelleri arasında şimdiden bir hız karşılaştırması yapıldı!

Exynos'lu Galaxy S9, Yine Daha Hızlı Olabilir!

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