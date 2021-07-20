F1 2021'e Işın İzleme ile NVIDIA DLSS Geliyor

Codemasters'ın uzun süredir devam eden F1 yarış oyunu serisinin en yeni sürümü F1 2021 bugün piyasaya çıkıyor. Oyunda, ışın izlemeli gölgeler ve yansımalar görselleri canlandırırken, NVIDIA DLSS, performansı %65'e kadar artırıyor.
F1 2021'de %65'e varan performans artışıyla her GeForce RTX GPU, ışın izleme açıkken 1440P'de 60 FPS ve üzerinde bir performans yakalayabiliyor. GeForce RTX 3070 ve üzeri modellerde ise maksimum ayarlar ve ışın izleme açıkken 4K'da 60 FPS'nin üzerine ulaşılabiliyor.
GeForce RTX, üstün F1 2021 deneyimini sunuyor
GeForce RTX oyuncuları, DLSS sayesinde görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek kare hızları yakalamanın yanı sıra çarpıcı ışın izlemeli gölgeler ve yansımalar ile benzersiz bir F1 2021 deneyimi yaşıyor.
DLSS, kare hızlarını artırıyor ve oyunlar için güzel, keskin görüntüler oluşturuyor. Oluşturduğu performans artışı sayesinde DLSS, Oyunculara kalite ayarlarını en üst düzeye çıkarma ve çıkış çözünürlüğünü artırma olanağı sağlıyor. Yalnızca DLSS, 1080P'de bile tüm çözünürlüklerde görüntü kalitesini doğal çözünürlük ile karşılaştırılabilir tutarken büyük performans kazanımları sunuyor.
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