Fabrikaya gelen patateslerin arasından bomba çıktı

Hong Kong'ta bir fabrikaya gelen patateslerin arasında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası bulundu...

  • Levent Öztürk
Patateslerin arasında gizlenen bomba...

South China Morning Post'un haberine göre, otoritelerin Birinci Dünya Savaşı'ndan olduğunu söyledikleri bir el bombası, geçtiğimiz hafta Hong Kong'taki endüstriyel alandaki bir patates cipsi fabrikasında beklenmeyen bir şekilde ortaya çıktı.

Post'un söylediğine göre el bombasının Hong Kong'taki Calbee atıştırmalık fabrikasına gönderilmeden önce Fransa'dan yola çıktığı düşünülüyor. Söylenilene göre el bombası polislerin eline geçtiği sırada çamur ile kaplıydı ve bu da muhtemelen bir patates tarlasında gömülmüş ve yanlışlıkla patateslerin arasına karışmış olabileceğini düşündürüyor.

Bombanın Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanıldığı ve Almanlar tarafından üretildiği düşünülüyor. Hong Kong güvenlik güçlerinin bölge komutanı yardımcısının söylediğine göre bomba, "yüksek basınçlı su ateşleme tekniği" ile imha edildi...

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