Facebook, 2070 Yılında Bir Mezarlık Olabilir
Facebook'a üye olanlar hakkında ilginç gerçek: 2070 yılında, sosyal ağ bir mezarlığa dönüşebilir!
- Ercan Uğurlu
Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaptıkları bazı enteresan hesaplamalar neticesinde Facebook'un 2070 ila 2100 yılları arasında bir mezarlık halini alabileceğini ortaya çıkarmışlar. Yapılan hesaplamalara göre, 50 yıl içinde Facebook'taki ölü kullanıcı sayısı, yaşayanların sayısını geçecek.
Son yılların en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta her gün ortalama 8 bin civarında ölüm yaşanıyor. Bunun neticesinde kapatılmaya veya ölüm ile vasiye devredilen hesaplar sosyal ağda kalmaya devam ediyor. Bu durumun yaşanmaya devam etmesi durumunda, 2070 ila 2100 yıllarında 4.9 milyar hesap Facebook'ta ölü olarak yer alacak. Bu da inanılmaz boyutlu bir dijital arşiv anlamına geliyor. Öte yandan Facebook, bu skorla dünyanın ilk dijital mezarlığı haline de gelebilir.
Elbette tüm bu varsayımlar, Facebook'un 2100 yılına kadar yaşamasına bağlı.
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