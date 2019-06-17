Facebook, Artık Yorumlarımıza da Karışacak
Facebook, gönderilere gelen yorumlara da el atarak kullanıcılara tavsiyelerde bulunacak. Peki, bu ne demek?
- Ercan Uğurlu
Facebook, kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların altına gelen yorumlardan rahatsız olmuş olacak ki, şimdi buna da el atmak istiyor. Herkese açık olarak yapılan paylaşımlara yapılan yorumları daha anlamlı kılmak istediği öğrenilen Facebook, böylece kullanıcılara yorum yapacakları sırada tavsiyelerde bulunacak.
Bu sayede yapılan yorumlarla gönderinin kalitesini arttırmayı -ve elbette sohbetin devamı için açık kapı bırakmayı- amaçlayan Facebook, bu yolla platformda yapılan konuşmaları geliştireceğine inanıyor.
Facebook'un bu yeni ayarları herkese değil, özellikle Sayfalar içinde ve çok fazla takipçisi olanlara özel olarak uygulayacağı biliniyor. Ancak sonrasında bu özellik de pek çoğu gibi standart hale gelir mi, bilinmez.
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