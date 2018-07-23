Facebook, Athena Projesini Doğruladı!

Facebook, bir süredir sır gibi sakladığı yeni hızlı internet projesi Athena'yı resmi olarak doğruladı!

Facebook, Athena Projesini Doğruladı!

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