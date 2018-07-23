Facebook, Athena Projesini Doğruladı!
Facebook, bir süredir sır gibi sakladığı yeni hızlı internet projesi Athena'yı resmi olarak doğruladı!
Geçtiğimiz Mayıs ayından beri, Facebook'un gizli bir uydu üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak bu iddia, şimdiye kadar Facebook tarafından asla onaylanmadı. Ama artık sosyal ağ devi, üzerinde çalıştığı uyduyu resmi olarak kabul etmiş durumda.
Bir Facebook sözcüsü, Wired'a yaptığı açıklamada gerçekten bir uydu projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi ve bu uydunun, Athena kod adıyla geliştirildiğini belirtti. Sözcü, sözlerine şöyle devam etti: "Özel projelerden bahsetmeyi sevmiyoruz ama uyduların, gelecek nesil internet altyapısı için önemli olduğu bir gerçek. Biz de uydulara inanıyoruz ve internetin ulaşmadığı bölgeler için bir numaralı alternatif oldukları kesin."
Facebook, Athena uydusunun 2019'un ilk çeyreğinde fırlatılmasını planlıyor. Bu uydunun tek görevi, internet dağıtmak olacak.
OneWeb ve SpaceX gibi şirketler, zaten uydudan internet konusunda bir süredir çalışıyor. Hatta bazı uyduların şimdiden uzaya gönderildiğini biliyoruz.
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