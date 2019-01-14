Facebook bir grubu daha yasakladı

Facebook, sahte hesap kullanan Filipinli bir şirketin sayfalarına yasak getirdi...

  • Levent Öztürk
Facebook'tan yeni yasak...

Geçtiğimiz yıl, Facebook politikalarını ihlal ettiği için dünya genelinde birçok isme ve kuruluşa yasaklama getirdi. Bu gruplar arasında Bangladeş'teki sahte haberler, Myanmar'ın en üst askeri yöneticisi ve Brezilya'daki sahte sayfalar yer alıyordu. Bugün ise sosyal medya devi, doğrulanmayan faaliyetleri düzenlemek ve sahte hesapları kullanmakla suçlanan Filipinler'deki bir dijital pazarlama şirketine karşı yasak kararı aldı.

Facebook'un Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher, Twinmark Media Enterprises ve tüm iştiraklerinin platformdan kaldırıldığını açıkladı. Twinmark Media, Trending Topics Philippines, The Filipino Insights ve Trending News Portal (TNP) gibi birçok Facebook sayfasının arkasındaki grup olarak biliniyor. Filipinli haber kuruluşu Rappler'e göre TNP, Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin eleştirilerine karşı kara propaganda kampanyaları da dahil olmak üzere ülkede düzinelerce yanıltıcı içeriğin yayılmasına yardımcı olmaktan sorumluydu.

Ancak Facebook, Twinmark Media ve sayfalarını yasaklama kararının, grubun, şirketin çevrimiçi paylaştığı içerik türüne değil, şirketin yanlış beyan ve spam politikalarına aykırı olduğuna dayandığını söylemekte. Sosyal ağ devi, Twinmark Media'nın "oluşturduğu Facebook Sayfalarına yönetici hakları satarak" dağıtımı "artırmak ve kar elde etmek" için çalıştığını iddia ediyor.

Daha fazla araştırma, grubun aldatıcı faaliyetlerde bulunan büyük bir sayfa ve hesap ağını ve internet kullanıcılarını reklam alanlarına yönlendiren sahte hesapları kullandığı sonucuna varılmasını sağladı. Toplamda 220 sayfa, 73 hesap ve 29 Instagram hesabı bu çalışmanın bir parçası olarak kaldırıldı. Facebook'un söylediğine göre, 43 milyon hesap bu sayfalardan en az birini takip ediyordu...

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