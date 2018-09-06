Facebook, BlackBerry'yi Patent İhlaliyle Suçladı
BlackBerry ve Facebook arasındaki patent savaşında Facebook, telefon devine birçok ihlal suçlamasında bulundu!
Facebook ve BlackBerry arasında süregelen patent savaşında yeni hamle, Facebook'tan geldi ve sosyal dev, zordaki telefon üreticisini altı patentini ihlal ettiği iddiasıyla suçladı.
Sorunun çözülmesi için dava açılmasını isteyen Facebook, birini BBM Enterprise yazılımının ihlal ettiğini söylediği toplam altı patenti için "belirtilmeyen miktarda" bir tazminat talep ediyor. Gizlilik felaketleriyle çalkantılı bir dönemden geçen sosyal deve göre BlackBerry, mobil cihazların görüntü ve ses sunmasıyla ilgili bir alanda da patent ihlalinde bulundu. Dahası BlackBerry, Facebook'a göre GPS veri yönetimi ve güvenliğinde de patent ihlali yapmış bulunuyor.
BlackBerry bu senenin ilk aylarında Facebook'a dava açmış ve firmanın Messenger, WhatsApp ve Instagram'da BlackBerry'ye ait mobil mesajlaşma patentlerini çiğnediğini söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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