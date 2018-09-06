Facebook, BlackBerry'yi Patent İhlaliyle Suçladı

BlackBerry ve Facebook arasındaki patent savaşında Facebook, telefon devine birçok ihlal suçlamasında bulundu!

Facebook, BlackBerry'yi Patent İhlaliyle Suçladı

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