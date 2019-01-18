Facebook çalışanları Amazonda olay yarattı
Facebook çalışanlarının Amazon'da yayınladıkları incelemeler ortaya çıkınca...
- Levent Öztürk
Facebook, geçtiğimiz yıl yaşanan pek çok gizlilik skandalının ardından bir video kamera ve yüz tanıma özelliği içeren Portal gibi bir ürün yayımlamak için pek iyi bir konumda değildi ve bu yüzden de firmanın ürünü satabilmek için agresif davranıyor olması kolaylıkla anlaşılabilir bir şey. Firma, kamera ile ilgili gizlilik endişelerini ortadan kaldırmaya çalışsa da, görünene göre ürünün reklamını yaparken pek de etik olmayan bazı yöntemler kullanmış olabilir.
The New York Times köşe yazarı Kevin Roose, Twitter'da yayınladığı bir grup fotoğraf içerisinde Amazon üzerinde Facebook'un Portal'ı için yapılan üç adet beş-yıldız görüşü gösteriyordu. Bu durum tek başına ilginç olmasa da, Roose'un gösterdiğine göre bu isimler sosyal ağ çalışanları ile eşleşmekteydi.
Roose'un bir başka tweet üzerinde belirttiği üzere Amazon'un şartları, çalışanların kendi firmaları tarafından üretilen ürünlere inceleme yazmalarını yasaklıyor, tabi ki bu yasak listesinde arkadaşlar, akrabalar ve benzerleri tarafından üretilen ürünler de bulunuyor. Roose'un keşfi internet üzerinde hızlı bir şekilde yayılması ardından Facebook'tan Andrew Bosworth, çalışanların hiçbirinden cihazları incelemelerinin istenmediğini ve bu incelemeleri geri çekmelerinin isteneceğini belirtti.
Ancak bu incelemelerin yayınlanması Facebook tarafından istenmemiş olsa da, durumun sosyal ağ devi için avantajlı olduğu söylenemez. Roose, Facebook'un bir süredir yapay davranışlarda bulunan sayfaları kapatmaya odaklandığı düşünülürse, bu tür bir olayın yaşanmasının ne kadar ironik olduğunun altını çiziyor...
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