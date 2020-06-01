Facebook Çalışanları, Donald Trump'ın "Kayırılmasından" Rahatsız

Facebook çalışanlarının ABD başkanı Donald Trump'ın Minnesota protestolarıyla ilgili yazılarına eklenen gerçeklik etiketlerinden memnun olmadığı iddia edildi.
Twitter, geçtiğimiz günlerde Trump'un oy pusulalarıyla ilgili bir tweet'ini "potansiyel olarak yanıltıcı" olarak değerlendirmiş ve etiketlemişti. Bunun üzerine Trump sesini yükselterek, sosyal medya firmalarına karşı "büyük bir işlem" yapacağını söylemişti.
George Floyd'un bir polis tarafından göz altına alınırken ayakla boğularak öldürülmesinin ardından ABD çapında protestolar başlamış, Trump'un Minnesota protestolarıyla ilgili tweet'i ise "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle gizlenmişti. Facebook çalışanlarının, Trump'un aynı gönderilerinin Facebook üzerinde yayınlanmasından rahatsız olduğu iddia edildi.
İddiaya göre bir Facebook çalışanı, bu tutumun kasım ayında seçimin yapılacağı dönemde bir "sivil huzursuzluğa" yol açacağını söyledi ve şunları ekledi: "Eğer bu sınavı geçemezsek, tarih bizi nazikçe yargılamayacak."
Facebook'un hangi sınavı başarıyla geçtiği elbette tartışılabilir. Bu arada bir başka Facebook çalışanı, iddiaya göre "üzgün ve açıkçası utanç içinde" olduğunu söyledi ve şunları ekledi:
"Umuyorum ki birileri bir yerde bunun neden ve nasıl şiddete destek vermek olduğunu hala konuşuyordur."
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