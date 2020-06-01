Facebook Çalışanları, Donald Trump'ın "Kayırılmasından" Rahatsız

ABD başkanı Donald Trump'ın "şiddet içeren" sözcüklerinin Twitter tarafından gizlenmesi ama Facebook'un bu konuda hiçbir şey yapmaması, iddiaya göre Facebook çalışanlarını çileden çıkardı.

Facebook Çalışanları, Durumdan Rahatsız

Facebook çalışanlarının ABD başkanı Donald Trump'ın Minnesota protestolarıyla ilgili yazılarına eklenen gerçeklik etiketlerinden memnun olmadığı iddia edildi.

Twitter, geçtiğimiz günlerde Trump'un oy pusulalarıyla ilgili bir tweet'ini "potansiyel olarak yanıltıcı" olarak değerlendirmiş ve etiketlemişti. Bunun üzerine Trump sesini yükselterek, sosyal medya firmalarına karşı "büyük bir işlem" yapacağını söylemişti.

George Floyd'un bir polis tarafından göz altına alınırken ayakla boğularak öldürülmesinin ardından ABD çapında protestolar başlamış, Trump'un Minnesota protestolarıyla ilgili tweet'i ise "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle gizlenmişti. Facebook çalışanlarının, Trump'un aynı gönderilerinin Facebook üzerinde yayınlanmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

İddiaya göre bir Facebook çalışanı, bu tutumun kasım ayında seçimin yapılacağı dönemde bir "sivil huzursuzluğa" yol açacağını söyledi ve şunları ekledi: "Eğer bu sınavı geçemezsek, tarih bizi nazikçe yargılamayacak."

Facebook'un hangi sınavı başarıyla geçtiği elbette tartışılabilir. Bu arada bir başka Facebook çalışanı, iddiaya göre "üzgün ve açıkçası utanç içinde" olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Umuyorum ki birileri bir yerde bunun neden ve nasıl şiddete destek vermek olduğunu hala konuşuyordur."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Evden Çalışanlar İle Yapılan Anket, Ortaya İlginç Sonuçlar Çıkarttı
Android'li Cihazların, Bu Basit Duvar Kağıdıyla Çökebildiği Ortaya Çıktı
Mayıs 2020 Güncellemesiyle, Bu Windows 10 İşlevleri de Tarih Oluyor
Zynga, Türk Oyun Şirketi Peak'i 1,8 Milyar Dolara Satın Aldı
Acer ve Predator'a Red Dot Ürün ve Ürün İnovasyonu Ödülü!

 

 