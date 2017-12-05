Facebook, Çocuklar İçin Messenger Geliştiriyor!
Facebook, 6 - 12 yaş arasındaki çocukların güvenle kullanabileceği bir Messenger uygulaması geliştiriyor!
Facebook, çocuklara yönelik bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiğini duyurdu.
Messenger Kids adlı uygulama, 6 - 12 yaş arasındaki çocukların herhangi bir telefon numarasına veya Facebook hesabına gerek kalmadan arkadaşlarıyla ve aileleriyle konuşmalarına izin veriyor. Örneğin SIM kartı olmayan bir tablet veya iPod kullanan çocukları, Messenger Kids'i Wi-Fi üzerinden kullanabilecekler.
Ayrı bir uygulama olan Messenger Kids'i indirdikten sonra ebeveynlerin bunu kendi Facebook hesapları üzerinden doğrulamaları gerekecek. Bundan sonra çocuğun tam adını kullanan bir kullanıcıyı Messenger Kids üzerinde oluşturmak mümkün olacak. Girilen detayların hiçbiri Facebook üzerinde herkese açık olmayacak ve Facebook'a göre tamamen reklamsız bir deneyim sunulacak.
Ebeveynler, çocuklarının kimlerle konuştuğunu da belirleyebilecekler. Örneğin çocuk, bir okul arkadaşıyla konuşmak istediğinde bunu ebeveynin onaylaması gerekecek. Çocuk, dilediği kişileri rapor edebilecek veya engelleyebilecek. Facebook, bu iş için özel bir Messenger Kids takımı çalıştıracağını söylüyor.
Messenger Kids, metin tabanlı mesajlaşmadan çok gerçek zamanlı videolu aramaları teşvik edecek. Uygulama henüz geliştirilme aşamasında olduğundan şu an ABD'de iOS kullanıcıları için önizleme sürümü olarak sunuluyor. Uygulama bu ay Android'e gelecek ancak ABD'nin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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