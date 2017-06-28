Facebook da Gözünü "Oraya" Dikti!
Facebook, pek çok devin giriş yapmak için canını dişine taktığı önemli bir alana ilk adımlarını atıyor!
Eskiden televizyon yazarlarının işi çok kolaydı; sadece birkaç kanalı izlemek zorundalardı. Sonra Netflix ortaya çıktı ve Amazon onu takip etti. Apple ve YouTube da bu alanda kendilerini göstermeye başladı. Böylece TV yayınları, yavaş yavaş internete kaymaya başladı. Şimdi de, görünene göre TV yayın işine adım atma sırası Facebook'a gelmiş durumda.
Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook'un büyük televizyon planları biraz daha belirginleşmiş durumda ve önümüzdeki yaz mevsiminde sosyal ağ devinde orijinal programlar görebiliriz. Ayrıca bunlar sadece kısa içerikler olmayacak, tamamlanmış televizyon şovları da bulunacak. Söylenilene göre tek bölümler için 3 milyon dolara kadar çıkan bütçeler sağlanacak.
Demografik olarak ise Facebook'un gençleri hedef alıyor olması çok şaşırtıcı değil. Sosyal ağ devinin hedefi 17-30 yaş aralığı.
Facebook da, kendi TV şovlarını üretmek istediğini doğruladı ancak bu planın boyutlarını biraz düşük gösterdi. Firma, küçük bir grup ortak ile beraber başlayacakları ve çevresinde bir topluluk yaratılabilecek türde şovlar üzerinde denemeler yapacaklarını söylüyor.
Bu yeni şovlar Facebook'un kendisinin üretmediği ancak kendi platformunda yer vereceği diğer TV serilerinin yanında yer alacak. Bunların arasında Strangers ve Last State Standing gibi popüler diziler ve şovlar da yer alıyor...
Levent Öztürk
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