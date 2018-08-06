Facebook Dating, Uygulama Olarak Gelmeyecek!
Facebook'un geliştirici konferansında duyurduğu "çöpçatan" platformunun detayları ortaya çıktı!
Facebook Dating, Facebook tarafından Facebook'un 2018 Geliştirici Konferansı'nda duyurulduğundan beridir dev sosyal medya platformunun Tinder ve Match Group'un pastasından pay almaya çalıştığı ve bunun için Facebook'un ayrı bir mobil uygulama kullanacağı düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkarılan görüntülere göre bu, söz konusu değil.
Jane Manchun Wong tarafından Facebook uygulamasının kodlarına erişilerek ortaya çıkarılan ekran görüntüleri, Facebook Dating adı verilen randevu servisinin Facebook ana uygulamasına dahil olacağını öngörüyor. Platform şu an için Facebook çalışanları için test aşamasında, tabii ki çalışanlar bunun iş arkadaşlarına açılmaları için bir fırsat olmadığı konusunda uyarılmış.
Ekran görüntülerinden yola çıkılarak varılabilecek bir sürü sonuç var. Öncelikle platform tek gecelik ilişkilere odaklı değil. Platformun amacı daha olgun, uzun süreli ilişkilerin kurulduğu bir ağ olmak. Wong'a göre, Facebook hesabınızdan Facebook Dating'e katıldığınız zaman bunu sadece Facebook Dating'e katılanlar görebiliyor ve randevu ağını kullandığınız Haber Kaynağı üzerinden duyurulmuyor. Bunun yanında arkadaşlarınız arasında Facebook üzerinden Dating ağına katılmış olanların sizi randevu ağında görüp göremeyeceğini de kontrol edebiliyorsunuz. Randevu profilleri ise farklı cinsiyet tanımlarına ve cinsel yönelimlere açık olarak oluşturulmuş.
Facebook Dating ağına katıldığınızda bu ağ üzerindeki grupların bir parçası olabilecek ve etkinliklere erişebileceksiniz. Facebook'un sizin hakkınızda bildiklerinden yola çıkarak yaptığı eşleştirmeler ise ağın ana işleyişini oluşturuyor. Facebook'un size uygun olduğunu öngördüğü profiller arasında geziniyorsunuz ve karşılıklı olarak eşleşme olması durumunda Facebook, iki kişi arasında Messenger veya WhatsApp üzerinden bir iletişim kanalı açıyor. Bu yönden platformun işleyişi temelde Tinder ile aynı gözüküyor.
Tabii ki Facebook tarafından gelen açıklamalar da var. Facebook, ilgi duyabileceğiniz kişilere sınırlama getirmeyi planlıyor. Bunun Tinder'da da bolca görülen herkesi kabul ederek birçok kişiyi birden randevu ağı üzerinden rahatsız etmeyi amaçlayan hesapları kontrol altına almak için bir önlem olduğu düşünülebilir. Şimdilik Dating ağından birisini engellemek onları aynı zamanda Facebook ağı üzerinden de engellemiyor, ancak bu değişebilir.
Facebook, Dating için premium hesap gibi ödeme gerektiren planları kullanmayı düşünmüyor. Platformda reklam olmayacağı da açıklamalar arasında, ancak Facebook'un bunun üzerine tekrar düşünecceği söylenilebilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dating servisini kullanmak için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu var ve her bir eyaletin "reşit" tanımı da dikkate alınacak. Bütün bunlardan anlaşılabildiği üzere Facebook, randevu platformu çalışmalarına temkinli yaklaşmaya devam ediyor ve uygulama marketlerine popüler bir randevu uygulaması ile girme düşüncesinden uzak. Sosyal medya devi, bunun yerine kullanıcılar arasında anlamlı ilişkiler oluşmasını sağlayarak onların sosyal medya platformuna bağlı kalmalarını amaçlıyor. Son skandallardan sonra Facebook için bunun öneminin oldukça büyük olduğu açık.
Doğan Kürşat Aktaş
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