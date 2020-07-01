Facebook, deneysel uygulaması Hobbi'yi kapatma kararı aldı

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Facebook, Şubat ayında yeni denemesi olan Hobbi'nin faaliyetlerine başlamıştı. Pinterest'e benzer bir platform sunan Hobbi isimli deneysel uygulamanın kapatılmasına karar verildi...