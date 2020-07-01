Facebook, deneysel uygulaması Hobbi'yi kapatma kararı aldı

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Facebook, Şubat ayında yeni denemesi olan Hobbi'nin faaliyetlerine başlamıştı. Pinterest'e benzer bir platform sunan Hobbi isimli deneysel uygulamanın kapatılmasına karar verildi...

Facebook, deneysel uygulaması Hobbi'yi kapatma kararı aldı

Facebook kısa bir süre önce Pinterest'e benzeyen uygulama Hobbi'yi piyasaya sürmüştü. Hobbi adlı bu uygulama tıpkı Pinterest gibi kullanıcıların kreatif içerikler keşfetmesini ve bunları saklamasını sağlıyor. Facebook, yeni şeyler denemeyi seven kişiler için geliştirdiği Hobbi isimli deneysel uygulamasını kapatıyor.

HOBBİ 10 TEMMUZ'DA İTİBARİ İLE KAPANIYOR

Hobbi kullanıcıları, uygulamanın 10 Temmuz 2020'de kapatıldığını bildiren push bildirimi ile bilgilendirildi. Uygulama, kullanıcıların verilerini ayarlarından dışa aktarmasına izin veriyor.

Hobbi, geçtiğimiz şubat ayında iOS için yayınlanmıştı. Sensor Tower'ın verilerine göre, uygulama sadece 7 bin defa indirildi.

HOBBİ NASIL BİR UYGULAMA?

Hobbi, Pinterest'ten açıkça ipuçları almasına rağmen, ilham verici fikirlerin bir panosu olarak tasarlanmamıştı. Bunun yerine Hobbi kullanıcıları, bahçe, yemek pişirme, sanat ve el sanatları, dekor ve daha fazlası gibi projelerinin fotoğraflarını görsel bir günlükte organize edeceklerdi. Amaç, projenin zaman içindeki ilerlemesini fotoğraflamak ve gerektiğinde adımları tanımlamak için metin eklemekti.

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