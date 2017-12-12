Facebook, Emektar İşlev Ticker'ı Kaldırdı!

Facebook'un 2011'de sunmaya başladığı bu işlev, sürpriz bir kararla tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı!

Facebook, Emektar İşlev Ticker'ı Kaldırdı!

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