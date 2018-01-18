Facebook, Eski Videolara Canlı Yayın Getiriyor!
Facebook, normal videolara canlı yayın özelliği getiriyor! Özellik, ilk olarak sadece belirli Facebook gruplarında denenecek.
Facebook, canlı videolarının çok popüler olduğunu ve diğer videolara kıyasla altı kat fazla etkileşim oluşturduklarını söylüyor. Bu yüzden firma şimdi, canlı videoları daha içine çeken, daha da etkileşimli hale getirecek yeni bir özellik test ediyor.
Bugünden itibaren, bazı seçilmiş Facebook grupları "Watch Party" (İzleme partisi) aracına erişebilecek. Bu araç, çok sayıda kullanıcı için ortak bir deneyim oluşturmaya yarıyor. Grup yöneticileri, herkese açık ve canlı olmayan, normal herhangi bir videoyu Facebook grubunda gönderi olarak paylaşabiliyor ve grup üyeleri bunu tıpkı canlı bir videoda olduğu gibi aynı anda izleyebiliyorlar.
Kullanıcılar tıpkı normal canlı videolardaki gibi ekranda görünen yorumlar ve reaksiyonlar bırakabilecekler.
Firma, ilk testi gruplar içinde yapmayı seçti çünkü gruplar ortak ilgi alanları sebebiyle birbirlerine bağlılar ve birlikte video izlemeye daha eğilimliler. Çoğu kişi Facebook gruplarına ilgi alanlarına dair en son haberleri almak için geliyor. Facebook'un ürün bölümü sorumlusu Fidji Simo, sosyal ağın kullanıcıların Watch Party'i nasıl kullandığını inceleyip, daha geniş bir kullanım için hazırlayacaklarını söyledi.
H. Hüseyin Öztürk
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