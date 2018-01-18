Facebook, Eski Videolara Canlı Yayın Getiriyor!

Facebook, normal videolara canlı yayın özelliği getiriyor! Özellik, ilk olarak sadece belirli Facebook gruplarında denenecek.

Facebook, eski videolara canlı yayın getiriyor!

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