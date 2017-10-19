Facebook Explore Feed Masaüstüne Geliyor
Facebook'un yeni gönderi keşfetme özelliği Explore Feed, masaüstü sürümüne geliyor!
Kaçırmış olabileceğiniz gönderileri keşfetmenize yarayan Explore Feed özelliği uzun zamandır mobil Facebook kullanıcılarının erişimindeydi. Şimdiyse şirket bu özelliği masaüstü sürümüne getiriyor: Facebook, Explore Feed'i resmi olarak yayınladığını ve mobil ile beraber masaüstü için de geldiğini duyurdu.
Türkçe ismi Keşfet Akışı olan sayfada Facebook kaçırmış olduğunuz, algoritmanın beğeneceğinizi düşündüğü popüler gönderiler karşınıza çıkıyor. Eğer normal ana sayfanız sıkıcı bir hale geldiyse, Keşfet Akışı sayfası gerçekten farklı gönderiler keşfetmenizi sağlayabilir.
Facebook bu özellik sayesinde sizi kendisine daha uzun vakit ayırmanızı sağlamaya çalışıyor. Ancak eski Facebook haber akışı algoritmasının oluşturduğu sosyal balonlar bu özelliğin yardımıyla ortadan kalkabilir. Keşfet Akışı aslında alıştığınız haber kaynağınızdan çok farklı değil, sadece algoritmanın kısır döngüsüne girerek sürekli aynı kaynakları karşınıza çıkarmasından dolayı takip ettiğiniz ama hiç haber almadığınız sayfaları tekrar görmenizi sağlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın