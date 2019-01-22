Facebook Gençleri Geri Kazanmakta Kararlı
Facebook, kullanıcılarının yaş ortalamasının gittikçe yükselmesine karşı tekrar harekete geçti!
Facebook'un gerek son zamandaki birçok kullanıcı gizliliği skandalı ve gerek internetteki yeni trendler sebebiyle genç kullanıcılarını kaybetmesi, platformdaki kullanıcı profilinin gittikçe yaşlanmasına sebep oldu. Bu duruma karşı gençleri platformuna tekrar çekmek için türlü yollar deneyen sosyal medya ağının görünüşe göre vazgeçmeye hiç niyeti yok.
Bu yolda gençlerin gözdesi Snapchat'in "hikayeler" konseptini Instagram ve Facebook'a taşıyarak başarı yakalayan sosyal medya devi, gençleri çekmek için Facebook Watch adı altında YouTube ile rekabet eden bir video servisini devreye sokmakla yetinmeyerek 2018'in son çeyreğinde yükselen video içerik trendi TikTok'u taklit etme girişiminde bulunan Facebook, Facebook Lasso'yu tanıtmış, ancak bu iki girişiminde de başarılı olamamıştı.
Fakat sosyal medya devi, bu denemelerini sona erdirmiş değil. TechCrunch'ın ulaştığı bilgiler, Facebook'un LOL isimli bir servis üzerinde çalıştığını ve bu uygulamanın Birleşik Devletler'de bulunan liselerdeki öğrencilerin arasından seçilmiş çok küçük bir deneme grubu üzerinde test edildiğini ortaya çıkardı. Facebook, ortaya çıkan anlaşma metinlerinin ardından bu iddiayı resmi olarak doğruladı.
Servis hakkında bazı detaylar henüz bilinmiyor, örneğin servisin ne zaman kullanıma alınacağı, Facebook içerisinde mi yoksa ayrı bir uygulama mı olacağı henüz açıklanmış durumda değil. Ne var ki konseptin geri kalan birçok noktası netleşti. Servis, içeriklerini Facebook'ta bulunan "en iyi içerik sayfaları"na göre düzenleyecek ve bu da Facebook'un genç kullanıcıların ilgisini çekecek ve servis, sosyal medyanın daha fazla içeriği kullanıcıya daha kolay bir şekilde ulaştırmasını sağlayacak. Elbette ki bu planın arkasındaki niyet, genç kullanıcıları diğer gençler arasında popüler olan kısa hikayelerle sosyal medya ağına bağlamak ve bu sistemde reklam yerleştirmeleri ile bu kullanıcı kitlesinden de kazanç sağlamak.
Bu planın başarıya uğrayıp uğramayacağı ise tamamen farklı bir konu. Lasso, Facebook'un internette bulunan popüler bir konseptten faydalanmaya yönelik birçok girişiminden biriydi ve uygulama 12 günde 10.000 indirme sayısı gibi Facebook adına çok düşük bir rakama ulaşabildi. Bu sebeple işler LOL için de iyi görünmüyor zira LOL, Lasso ile aynı fikre dayalı bir servis ve içeriklerini aynı kanallardan alarak kullanıcıyla buluşturuyorlar. Lasso hakkındaki birçok şikayet ise servisin tasarımı ve içerikleri ile "iç ürpertici nitelikte" olmasına yönelikti. Bu, "meme" (fotoğraflar, yazılar ve çizimlerle komik bir doğası olan içeriklerin internette hızla yayılmasına dayalı bir alt kültür) kavramına ve "meme" topluluklarına aşina olanlar için sürpriz olmayacaktır zira Facebook, hızla çalışan bu alt kültürün ürünlerine Reddit ve Twitter'ın ardından en son ulaşan mecra olma özelliğini taşıyor. Bu durum, Facebook'a giriş yapan çoğu içeriği demode kılan bir faktör.
Bu sebeple demode olarak nitelenebilecek bir içeriğe sahip olan LOL platformunun gençler için o kadar da cazip olmayacağını düşünmek mantıksız olmayacaktır. Ancak bardağın dolu yanına bakıldığında ise bu platforma paylaşacağınız herhangi bir içeriği tüm arkadaşlarınızın haber kaynağında görmesi mümkün olmayacak, bu da bu servis için daha fazla içeriğin gönderilmesini mümkün kılıyor.
Şu an için LOL isimli bu servisin tüm Facebook kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ve sunulması durumunda başarıya kavuşup kavuşmayacağı belli değil. Facebook, uzun bir süredir gençlerin dikkatini çekmeye çalışma girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadı ve LOL, konsept olarak geçer not alan bir servis olsa da bu platformun başarısı söz konusu konseptin uygulanma aşamasına bağlı olacak.
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