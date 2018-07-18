Facebook Google'ın çip yöneticisi ile anlaştı
Facebook, Google'ın yonga tasarımı yöneticilerinden biri ile anlaştı!
Google, geçtiğimiz yıllar içerisinde kendi işlemcilerini üretmek için Apple'dan birkaç yetenekli ismi almış olabilir ancak bu sefer kendisine ait bir ismi rakibine kaybetti. Bloomberg'in söylediğine göre Facebook, kendi silikon geliştirme çabalarına liderlik etmek için Shahriar Rabii'yi işe aldı. LinkedIn profiline göre Rabii, Google'ın çip tasarımı yapan grubunun liderliğini yapmıştı ve ekibin ürünlerinden biri, teknoloji devinin ilk özel görüntü çipi olan ve Instagram gibi üçüncü parti uygulamaların HDR+ kalitesinde fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan Pixel Visual Core idi. Rabii bu aya kadar Google'da çalışıyordu ve sosyal ağa henüz yeni katılmış durumda.
Facebook, büyük işlemci hedefleri hakkında birkaç ay önce yeni bir ekip için isimler aradığı sırada ipuçları vermişti. Çalışma konumları listelerinden biri "uçtan uca SoC/ASIC yazılımı ve sürücü gelişimi organizasyonunu" yönetecek bir kişiyi arıyordu. Facebook Dünya'nın en büyük firmalarından biri olsa da, Apple ve diğer teknoloji devlerinin aksine donanımları ile tanınmıyor. Google'ın çip ekibini yöneten, endüstrinin kıdemli isimlerinden birini kendi tarafına almak hedeflerini gerçekleştirmesine ve projenin bir zaman ve kaynak kaybı olmasını engelleyebilir.
Firma, Bloomberg ile Rabii ve yeni ekip hakkında konuşmayı kabul etmedi ve bu yüzden de henüz üreteceği çipleri tam olarak ne amaçla kullanacağı belli değil. Daha önceki raporlara göre Facebook, video görüşmeleri için bir tablet ve Echo / Home benzeri bir akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor. Yayımın söylediğine göre Rabii, firmanın sanal gerçeklik ve güçlendirilmiş gerçeklik lideri Andrew Bosworth altında görev alacak. Ancak bunun anlamının Facebook'un kendi Oculus cihazları için mi çipler ürettiği henüz belli değil...
Levent Öztürk
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