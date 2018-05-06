Facebook Görsel Tanıma için Yapay Zeka Eğitiyor
Facebook, Instagram hashtag'lerinizi de kullanarak görsel tanımlama için geliştirilen yapay zekayı eğitiyor!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'a gelecek olan en yeni özellikleri tanıttı: bunlar arasında Spotify birleştirme, yapay zeka ile zorbalığı engelleme, AR kamera efektleri ve dört yollu görüntülü sohbet bulunuyor. Etkinliğin ikinci gününde Facebook, günlük Instagram gönderilerinizi kullanarak yapay zekayı görsel tanıma konusunda eğittiğini açıkladı. Şirketin iddiasına göre Facebook'a ait yapay zeka şu an Google'ın görsel kategoriler hazırlamak için kullandığı yapay zekayı geçti bile.
Facebook, bu başarının arkasında kullanıcıların Instagram gönderilerindeki hashtag'ler sayesinde gerçekleştiğini söylüyor. "Düşük gözetim altında eğitim" tekniği sayesinde Facebook'un yapay zekası görsel tanımlama konusunda %85.4 isabet oranına ulaştı, bu sayede tüm rekorlar kırılmış oldu. Facebook mühendislik blog'unda paylaşılan verilere göre şirket yapay zekaya 3.5 milyar Instagram görseli ve farklı 17,000 hashtag de sisteme girildi. Belirsiz görseller ve etiketleri yok sayması programlandıktan sonra yapay zekaya en belirgin içeriklere yönelmesi söylendi.
Şirket, denetimli olarak görsel ipuçlarını tarama ile öğrenme sürecinin çok iyi performans verdiğini, ancak hazırda bulunan milyarlarca etiketli görseli kullanmanın süreci çok daha hızlı hale getirdiğini söylüyor. Şu an Facebook yapay zekası, diğer görsel algılama algoritmalarından farklı olarak bir kuşun kuş olduğunu anlamakla kalmıyor, ayrıca hangi tür olduğunu da söyleyebiliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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