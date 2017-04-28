Facebook, Haber Doğrulama Sistemi Geliştiriyor
Artık Facebook'ta karşılaştığınız makalelerin altında bu bağlantıları da görürseniz şaşırmayın!
Facebook, sahte haberlerin etkisini azaltmak için çalışmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin 2016 başkanlık seçiminde zirve yapan sahte haber salgını ardından Facebook nihayet bunun bir sorun olduğunu kabul etti. Şirket, haberlerin altına koyduğu doğrulama linkleri ve milyonlarca sahte hesabı kapatması ile sosyal ağı daha temiz bir hale getirdi.
Salı günü Facebook yaptığı açıklamada "ilgili haberler" özelliğinin içinde yeni bir sistem test ettiklerini açıkladı. Seçenekler arasına üçüncü parti doğrulama linkleri eklenerek tarafsızlığı arttırılmaya çalışılıyor. "İlgili haberler" kısmı aslında 2013'ten beri var olan bir özellik.
Facebook ürün müdürü Sara Su yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: "Bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı bakış açılarına ve bilgilere daha kolay erişebilecekler, buna üçüncü parti doğrulama linkleri de dahil."
CEO Mark Zuckerberg geçtiğimiz Kasım ayında, Facebook'a gerçekleri doğrulamak için bir özelliğin geleceğini ve haberler için çitanın yükseleceğini söylemişti. Görünüşe bakılırsa yeni sistem, sansürcü bir anlayış tarafından kötüye kullanılmaya açık olmayacak. Eğer testler başarılı olursa Facebook çok daha temiz bir platform haline gelecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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