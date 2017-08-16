Facebook, Haber Kaynağı Görünümünü Yeniliyor
Facebook, tasarımında önemli değişiklikler yapmak için düğmeye bastı! İşte Facebook'un yeni görünümü...
Facebook'un arayüzünde en çok mavi renkler ve kare şekiller görmeye alışığız. Ancak sosyal dev, haber akışınızda büyük değişiklikler yapıyor.
Firma, blok halindeki konuşma kutucuklarını daha yuvarlak köşeli baloncuklarla değiştiriyor ve böylece yorumlar, mesajlaşma uygulamalarındaki gibi bir görünüme kavuşuyor. Mavi rengin ise bazı yerlerde yerini griye bıraktığını görüyoruz.
Bunlara ek olarak haber akışında okunabilirliğe yönelik bazı yenilikler de var. Örneğin Beğen / Yorum Yap / Paylaş düğmeleri, daha yüksek bir kontrasta sahip, böylece daha kolay görülüyor. Bağlantı önizlemelerinin metinleri ise büyütülmüş. Haber kaynağındaki bir başka yenilik, bağlantıya tıklamadan önce nereye gideceğinizi görmenizi kolaylaştıracak.
Tepkiye neden olabilecek bir başka değişiklik ise dairesel profil fotoğrafları. Dairesel profil fotoğrafları Instagram gibi sosyal ağlarda sevilse de Twitter, bu şekle geçiş yaptığında bol miktarda eleştiri almıştı.
Facebook'un yeni tasarımı, beğensek de beğenmesek de Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu bile. iOS kullanıcılarının da kısa süre içerisinde yeni tasarıma geçeceklerini kestirmek zor değil...
Zeynel A. Öztürk
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