Facebook Hesabınızı Kurtarmanın Yolları Burada
Facebook hesabınızın şifresini mi kayıp ettiniz? Hesabınız mı çalındı? Hesabınızı geri almak için yapmanız gerekenleri anlattık
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook hesap isminiz ve şifrenizi unuttuğunuz için hesabınıza giriş yapamıyor musunuz? Veya hesabınız hacklendiği ve çalındığı için hesabınıza ulaşamıyor musunuz? Eğer durum buysa, yalnız değilsiniz. Neyse ki Facebook bu tür durumlar için kullanıcılarına hesaplarını geri almaları için yollar sunuyor. Durum ne olursa olsun, elinizde birden fazla seçenek bulunuyor olacak ve sizlere bunları adım adım anlatıyor olacağız.
Not: Bu yazı, Facebook hesabı kurtarmak hakkında tüm bildiklerimizi kapsamaktadır. Yazıyı okuduktan sonra yorumlara da göz atabilir ve hala sorularınız bulunuyorsa bunu yorum kısmında sorabilirsiniz. Ne yazık ki birebir destek sağlamıyoruz ve Facebook bu konuda bir bağlantımız bulunmuyor.
Oturumunuz Başka Bir Cihazda Açık Mı?
Hesabınızı geri almayı denemeden önce cevaplamanız gereken soru, hesabınızın başka bir cihazınızda açık olup olmadığıdır. Bu, başka bir tarayıcıda açık olabilecek bir oturum olduğu gibi akıllı telefonunuzda bulunan Facebook uygulamasında veya yine tarayıcıda açık bulunan bir oturum da olabilir. Eğer oturumunuza saydığımız bu seçeneklerden ulaşabiliyorsanız, hesabınıza şifrenizi devre dışı bırakan bir doğrulama şifresi kullanmadan kavuşmuşsunuzdur demektir.
Varsayılan Hesap Kurtarma Seçeneklerini Denediniz Mi?
Peki, Facebook oturumunuzun açık olduğu bir cihazı bulamadınız. Bu durumda, hesap kurtarma işlemine başvurmanız gerekecek. Eğer mümkünse bunu yapmak için daha önce Facebook'a üzerinden oturum açtığınız bir bilgisayarı veya ağ bağlantısını kullanmaya çalışın.
Öncelikle, hesabınızı belirtmeniz gerekli. Facebook hesap kurtarma sayfasına giderek Facebook hesabınıza eklediğiniz bir e-posta adresini veya telefon numarasını kullanabilirsiniz. Facebook kurtarma sayfasında açıklanmasa da Facebook kullanıcı adınız da bu işlem için yeterli olacaktır.
Hesabınızı başarı ile bulmanızın ardından hesabınızın bir özetini göreceksiniz. Devam etmeden önce gördüğünüz hesabın size ait olduğundan emin olun ve hesap kurtarma seçeneklerine erişiminiz olduğundan emin olun.
Eğer her şey yolundaysa, Facebook belirttiğiniz adrese bir güvenlik kodu gönderecek.
Gelen güvenlik kodunu Facebook'un sunduğu kutucuğa girerek hesabınıza girebilirsiniz. Eğer güvenlik kodu hiç gelmediyse, Facebook'un sunduğu kutucuğun alt kısmında bulunan seçeneği tıklayarak tekrar bir güvenlik kodu daha talep edebilirsiniz.
Eğer hesabınıza ulaşamamanızın sebebinin şifrenizi değiştiren bir başka şahıs olduğunu düşünüyorsanız, bu noktada yeni ve güçlü bir şifre bulmanızı ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca hesabınıza bağlı olan ve artık kullanmadığınız tüm e-posta adreslerini ve tüm telefon numaralarını kaldırmayı da unutmayın.
Ancak söz konusu iletişim adreslerine erişiminiz yoksa, yazımızı okumaya devam edin. Bazen profilinize eklediğiniz e-posta adreslerine ve telefon numarasına erişiminiz olmaz. Bazen de hesabınıza giren bir hacker, hesabınızı geri alamamanız için bu bilgileri değiştirmiş olabilir. Bu durumda, Facebook'un sunduğu bir çözüm daha var: Hesabınıza yeni iletişim adresi girmek. Facebook, yeni bir erişim adresi sağlamanız durumunda hesabınızı kurtaramnız için size yardım edebiliyor.
Eğer Güvenilen Hesaplar özelliğini açtıysanız, burada bir başka seçeneğiniz daha var: Arkadaşlarınız, Facebook'un yerine kimlik bilgilerinizi sizin için doğrulayabilirler. Tek yapmanız gereken şey, güvenilen kişiler listesine eklediğiniz üç kullanıcının tam isim-soyisim bilgisini hatırlamak. Eğer güvenilen kişiler listenizi oluşturmadıysanız, Facebook'un size cevabını daha önceden ayarladığınız bir güvenlik sorusu sormasını isteyebilirsiniz. Facebook, bu yöntemi kullanmanız durumunda hesabınıza erişmeniz için bir güvenlik prosedürü olarak 24 saatlik bir bekleme süresi koyuyor, bu noktada sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz.
Hesabınız Çalındı ve Spam Göndermeye Mi Başladı?
Eğer hesabınız çalındı ve siz ona erişemezken spam gönderilerle arkadaşlarınızı rahatsız ediyorsa, bu durumu Facebook'a şikayet edebilirsiniz.
Bu durumda Facebook, daha önceden belirttiğimiz gibi size benzer bir yöntemle yardımcı olmaya çalışarak size şimdi kullandığınız veya daha eskiden kullandığınız bir şifreyi soracak. Bu sayede hesabınızın çalınması durumunda şifreniz nasıl değiştirilmiş olursa olsun hesabınızı geri alabileceksiniz.
Bu, bir başkası tarafından çalınması durumunda size yardımcı olabileceği gibi kendi ayarladığınız yeni bir parolayı unutmanız durumunda da size yardımcı olabilecek bir seçenek.
Eğer hesap güvenliğiniz konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Facebook Yardım Merkezi'nin Hesap Güvenliği Sayfası'na göz atabilirsiniz.
Eğer tüm bu yöntemlerden eliniz boş döndüyseniz, son çareniz Facebook destek ekibi. Sorun yaşadığınız konuyu security@facebookmail.com adresine göndereceğiniz bir e-posta ile açıklayarak Facebook destek ekibinin yardımını bekleyebilirsiniz. Bu, sürücü ehliyetiniz veya kimliğiniz ile de hesabın sahibi olduğunuzu ispat etme yolunu da size açabilir. Ancak dikkatli olmanızda fayda var: Kimlik bilgilerinizi eklediğiniz e-postanın güvenliği tamamen garanti altında değil. Ayrıca bu noktada hatırlatmakta fayda var: Eğer Facebook üzerinde gerçek isminizi kullanmadıysanız, hesabınızı geri alma olasılığınız sıfıra yakın olacak.
Eğer Hiçbir Şey İşe Yaramıyorsa, Yeni Bir Facebook Hesabı Açın
Geçtiğimiz birçok yılda yüzlerce insan, Facebook hesaplarına ulaşamadıkları yönündeki şikayetlerini internette duyurdular. Genellikle buna sebep olan durumların arasında eski iletişim adresleri, çalışmayan güvenlik kodları ve şirketin kullanıcılara kimliklerini ispatlamaları için dönüş yapmaması oluyor. Bu durumda kullanıcı adına elden bir şey gelmiyor.
Eğer Facebook ile iletişim kurmanın veya Facebook hesabını geri kazanmanın bir başka yolunu biliyorsanız, bunu yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Yine de unutmayın ki, bazen sadece yola devam etmek gerekiyor. Hesabınızı tamamen kaybettiyseniz, yeni bir hesap açarken hatırlayabileceğiniz durumda ancak güçlü bir şifre kullanmanız, güvenilen hesaplara sahip olmanız ve size ait olduğundan emin olduğunuz iletişim bilgileri kullanmanız faydanıza olacaktır.
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