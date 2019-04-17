Facebook Hikaye ve Gönderileri Bir Arada Sunabilir
Facebook'un test aşamasına giren yeni arayüzü, sosyal medya ağını tamamen "hikayeler" formatına geçirebilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook, Haber Akışı ve Hikayelerinizi melez bir arayüde birleştirmenin bir yolunu arıyor. Twitter'ın test aşamasına giren "sohbete abone ol" düğmesi gibi yeni özellikleri ilk olarak tespit etmesi ile tanınan bir yazılım mühendisi olan Jane Manchun Wong, geçtiğimiz gün Facebook'un yeni formatı test etmeye başladığını bildirdi. Wong, arayüzde planlanan değişiklikleri Twitter üzerinden ekran görüntüleri ile paylaştı.
Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2019
Eğer Facebook bu değişikliği onaylarsa sosyal medya ağı üzerindeki gezinme değimi köklü bir değişiklik geçirebilir. Arayüz değişikliğinin öngördüğü yeni gezinme deneyimi alışıldık yukarıdan aşağıya kaydırma düzeni yerine tüm gönderi ve hikayeler için yana kaydırmayı kullanma zorunluluğunu getiriyor. Ayrıca Haber Akışı ve Hikayeler içeriğinin yan yana yayınlanması, iki içerik türünü ayıran çizginin daha da bulanıklaşması anlamına gelebilir. Ve elbette Facebook bu sayede her bir gönderi ve hikayenin arasına reklam ekleme olasılığının kapısını aralıyor olacak.
Bu oldukça radikal bir değişim olsa da, Facebook'un Hikayeler'e ne kadar odaklandığı göz önüne alındığında tamamen şaşırtıcı değil. Geçen yıl, Facebook'un baş ürün sorumlusu Chris Cox, "hikaye" formatının insanlar için bir şeyleri paylaşma yolu olarak standart gönderilerden daha da öne çıkma eğiliminde olduğunun altını çizmişti. Bu yeni arayüz düzeni, bu değişimi daha da hızlandırabilir. Ancak bunun için öncelikle bu yeni tasarımın Facebook'un test aşamasından geçmesi gerekecek.
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