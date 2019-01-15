Facebook, Hikayeler İçin Yeni Özellikleri Deniyor
Facebook, platformuna taşıdığı Hikayeler konseptini yeni özelliklerle zenginleştirmeyi planlıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook, sosyal platformuna zenginlik katmak için yeni fikirleri test etmeye hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya devinin test ettiği son özellik, Instagram ile yaygınlık kazanan "hikayeler" konsepti hakkında.
Facebook'un test ettiği özellikler arasında yaklaşan etkinlikleri hikayeler kısmında paylaşmak ve örneğin yaklaşan etkinliğe katılmak isteyenlerle kolaylıkla bir grup konuşması kurabilmek gibi yeni kolaylıklar bulunuyor.
Yeni özelliğin yayınlanması ile beraber bir etkinliğe ait Facebook sayfası üzerinden etkinliği paylaşma seçeneğini seçtiğinizde "Hikayende Paylaş" seçeneği ile karşılaşacaksınız. Hikayenizdeki etkinlik çıkartmasına dokunduklarında arkadaşlarınız da etkinliğin detaylarından haberdar olabilecekler ve etkinliğe kendileri de katılmak istiyorsa bunu size bildirme seçeneğine aynı çıkartma üzerinden erişebilecekler.
Özellik henüz test aşamasında olduğu için sadece ABD, Brezilya ve Meksika gibi sınırlı bölgelerde kullanılabiliyor. Özelliğin ne zaman daha geniş çapta kullanıma açılacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Resmi olarak kullanıma alındığında bu özellik, Facebook'un günlük kullanım sayısı 300 milyonu aşarak Snapchat'i geride bırakan hikayeler platformuna eklenen en yeni özellik olacak. Bunun yanı sıra bu özelliğin Facebook üzerindeki etkinliklerin çok daha rahat bir şekilde duyurulabilmesine imkân verecek olması da dev sosyal medya platformu için bir başka iyi haber. Özelliğin gerçekten kullanıcıların Facebook etkinlikleri ile olan etkileşimlerini arttırıp arttırmayacağı sorusunun cevabı ise zamanla ortaya çıkacak.
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