Facebook hikayeleri de Snap'i geçti!
Instagram'dan sonra Facebook uygulamasındaki Hikayeler özelliği de Snap'i büyük farkla geçti...
Facebook New York'ta bir basın etkinliği düzenledi ve iki ana uygulaması Facebook ve Messenger'daki Stories (Hikayeler) özelliğinin kullanımı ile ilgili bazı sayıları açıkladı. Firmanın söylediğine göre iki uygulamada özellik artık günlük toplam 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip. Messenger Hikayeleri'nin otomatik olarak Facebook'ta da yayınlandığı düşünülürse bu uygulamaların gerçekten ayrı olmadığı da söylenebilir.
Facebook bu sayıların yanı sıra, Dünya genelinde reklamcıların da yakında Hikayeler içerisinde reklam yayımlayabileceklerini duyurdu ve bunun kullanıcılar tarafından pek de sevilerek karşılanmayacağı tahmin edilebilir. Sosyal ağ, kısa zaman içerisinde Hikayeler özelliğinin en popüler içerik paylaşma seçeneği olarak haber akışının önüne geçeceğine inanıyor. Bu yüzden de bu özellikten para kazanmak istemesi pek şaşırtıcı değil.
Levent Öztürk
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