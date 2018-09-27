Facebook hikayeleri de Snap'i geçti!

Instagram'dan sonra Facebook uygulamasındaki Hikayeler özelliği de Snap'i büyük farkla geçti...

Facebook hikayeleri de Snap'i geçti...

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