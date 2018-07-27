Facebook Hisseleri Yine Şaşırttı

Veri fiyaskosunun sonuçları görünmeye başladı: Facebook hisseleri, tarihin en büyük gerilemesini yaşadı.

Facebook Hisseleri Yine Şaşırttı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018 iPhone'larında Intel Kablosuz Yonga Olmayacak
Galaxy Note 9'un S Pen'leri Sızdı!
Play Store'un "Kötü" Uygulamalarına Yasak!
Note 9 Piyasaya Erken Gelebilir
Google'dan Yeni Etkinlik Bulma İşlevleri

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir