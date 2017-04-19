Facebook İle Diğer Sitelere Giriş Yapmak Kolaylaşacak
"Facebook ile giriş yap" özelliğine gelen güncellemeler sayesinde parola unutma derdi, neredeyse sona eriyor!
Facebook, parola kaybetme olaylarını azaltmak ve farklı platformlara giriş yapmayı kolaylaştırmak için çalışıyor.
Şirket, salı günü yaptığı açıklamada Facebook Login özelliğine bir kaç yenilik geleceğini söyledi. "Facebook ile giriş" özelliği sayesinde kullanıcılar her platform için sıfırdan kayıt olmaktansa Facebook hesaplarını kullanarak giriş yapabiliyorlar. Şirket yeni özellikleri F8 konferansında kullanıcılarına tanıttı.
Bazı uygulamalar iki-faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanıyor, bu da şifreyi girdikten sonra ayrıca telefonunuza gelen bir kodu girmenizi gerektiren tür güvenlik sistemi anlamına geliyor. Eğer her hangi bir sebepten dolayı koda erişemezseniz, ya da kaybederseniz, Facebook Login sayesinde sesinizle giriş yapabileceksiniz. Sistem tamamen otomatik işlediği için hiç kimseyle konuşmak zorunda kalmadan sorununuzu çözebileceksiniz.
Diğer bir özellik ise telefonlarını değiştirenler için kolaylık sağlayacak. Yeni telefonunuzda daha önce kullandığınız uygulamalara giriş yaptığınızda artık eski Facebook girişiniz hatırlanacak ve tekrar kayıt olmakla zaman harcamak zorunda kalmayacaksınız. Ancak bu özellik şimdilik sadece Android'de bulunuyor.
Facebook, Amerika'da en çok kullanılan 100 uygulamadan 85'nin Facebook Login'i desteklediğini açıkladı.
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