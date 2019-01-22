Facebook İmza Kampanyası Özelliğini Deniyor
Facebook, yerel sorunlar ile ilgili şikayetleri olan kullanıcılarının işine yarayacak yeni bir özelliği sunmaya hazırlanıyor
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer geniş bir topluluğu ilgilendiren bir konu canınızı çok sıkıyorsa şanslısınız çünkü Facebook tam da bu tür durumlara yönelik olan bir aracı tanıtmanın hazırlığında.
Community Action (Topluluk Hareketleri) olarak isimlendirilen yeni bir özellik, Facebook kullanıcılarına bir topluluğu ilgilendiren bir sorun hakkında diğer kullanıcıların Haber Kaynağı sayfalarında da görülebilecek olan bir imza toplama eylemi gerçekleştirmelerine izin veriyor.
Dahası, kullanıcılar yaratılan imza kampanyalarına kuruluşları da etiketleyerek söz konusu durumun ilgili taraflara ulaştığından emin olabilecek ve kampanya ile ilgili olarak diğer kullanıcılar da söz konusu durum hakkında deneyimlerini paylaşabilecekler. Bu sayede her bir imza kampanyasının adeta viral olarak kısa sürede yayılması sağlanacak.
Elbette bu durum da suistimale açık olduğu için Facebook, topluluk hareketlerini düzenlemek ve yönetmek adına moderatörleri kullanma çözümüne gidecek. İşe alınacak insan moderatörlerin yanı sıra algoritmik sistemler de sakıncalı ve nefret söylemi içeren kampanyalara anında müdahale edecek.
Dev sosyal medya ağı adına söz alan bir Facebook yetkilisi, planlanan özellik hakkında yaptığı açıklamada "Topluluk Hareketleri, insanların topluluklarında olması gerektiğini düşündüğü değişimleri savunmaları adına sunduğumuz bir yol. Bu sayede insanlar, seçilmiş yöneticiler ve devletleri ile sorunlarını el ele çözmekte kolaylık yaşayacaklar." cümlelerini kullandı.
Facebook, söz konusu imza kampanyası özelliğini başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde denemeye başlamış durumda ve şimdiye kadar dikkat çeken kampanyalar arasında Colorado'da yeni bir monatoryum, Florida için yeni bir performans sanatları merkezi ve Philadelphia Kütüphanesi'ne giden yaya geçitlerinin iyileştirilmesi gibi konular yerel kullanıcılar arasında ilgi görüyor.
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