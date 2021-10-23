Facebook, Instagram'ın İçine Girmeye Hazırlanıyor!

Instagram ve Facebook, iyiden iyiye iç içe geçmeye hazırlanıyor. Ama bu durum, görünüşe bakılırsa pek de kimsenin umurunda değil!

Facebook, Instagram'ın içine giriyor!

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