Facebook, Instagram'ın İçine Girmeye Hazırlanıyor!

Instagram'ın bir süre sonra uygulamanın içinde doğrudan Facebook'u açma seçeneği sunacağına dair dedikodular yayılmaya başladı. Twitter'da sızıntıları ile tanınan Alessandro Paluzzi'nin Instagram'da keşfettiği yeni bir özelliğe göre, Facebook kullanıcıları Facebook sayfalarını Instagram içinden doğduran açma imkanına sahip olabilecekler. Ancak bunun gerçekten hizmete geçip geçmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.
Hatırlanabileceği gibi, bunun tam tersi dört yıl önce hizmete girmişti. Facebook, kendi uygulamasının içinden doğrudan Instagram'ı açma seçeneğini getirmişti. Bu dönemde, aynı şeyin tersine, yani Instagram'dan Facebook'a doğru da yapılacağı düşünülmüştü ancak uzun zamandır bu konuda herhangi bir adım atılmadı.
Elbette, kullanışlı bir özellik olabilir ancak sosyal medya kullanıcılarının hayatını çok küçük ölçekte değiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan kullanıcıların Facebook ile çok fazla işlerinin kalmadığı biliniyor. Belki de bu hamle, eskimekte ve kullanıcı kaybetmekte olan sosyal medya ağına marjinal bir destek sağlamak için yürürlüğe girecek.
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