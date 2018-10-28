Facebook, İran'a Bağlı 82 Sahte Hesabı Sildi

Facebook'un üzerindeki siyasi karmaşa gittikçe büyürken sosyal dev, binlerce sayfayı platformdan kaldırdığını açıkladı.

Facebook, İran'a Bağlı 82 Sahte Hesabı Sildi

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