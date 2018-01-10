Facebook M Tarih Olmaya Hazırlanıyor
Facebook'ın bir süre önce büyük iddia ile ortaya çıkarttığı hizmeti, 19 Ocak'ta tarih oluyor!
Facebook, akıllı asistan hizmeti olan M'yi ilk defa Ağustos 2015'te duyurmuş ve Messenger uygulaması ile hizmete sunmuştu. Zamanında, Facebook M'yi Cortana, Google Now ve Siri'den farklı bir çizgiye çekmek için soru cevap hizmetinin arkasına "eğitimli ve gözetim altında" gerçek insanlar koymuştu.
Maalesef, M'nin gerçek insan destekli sürümü hiç bir zaman Kalifornya sınırlarının dışına çıkamadı, hatta hizmetin bu özelliğinden sadece 2,000 kişi yararlanabildi. Kullanıcıların şu an ulaşabildiği M aslında asıl hedeflenen hizmetin çok daha basit bir sürümü olan "M tavsiyeler" yapay zekası.
Facebook bugün yaptığı açıklamada, sınırlı sayıda insanın erişebilidiği gerçek insan destekli M'nin genel kullanıma geçmeyeceğini ve hatta 19 Ocak'ta hizmetin sona ereceğini bildirdi. 20 Ocak'tan itibaren kullanıcılar sadece "M tavsiyeler" hizmetini kullanabilecek.
Facebook, insan destekli M hizmetinin zaten bir deney olduğunu ve bu deneyde çalışan personelin farklı projelere atanacğını söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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