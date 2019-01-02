Facebook Mesenger, Koyu Modu Deniyor
Yeni bir keşfe göre Facebook Messenger, popüler uygulamaların sıkça sunduğu "koyu mod" işlevini sunmaya hazırlanıyor!
Sabah uyandığınızda ilk işiniz Messenger'a bakmak ise, ekranınız da parlaksa, flaşa maruz kalmış gibi hissedebilirsiniz. Uygulamada yapılan incelemeler, bu sorunun yakında tarihe karışacağını, "koyu modun" test aşamasında olduğunu ortaya çıkardı.
Android Police'e göre Facebook, koyu modu yalnızca belirli ülkelerde test ediyor. Uygulamayı inceleyen Jane Manchun Wong veya Facebook, hangi ülkelerin işleve ulaşabildiğini söylemedi. Wong'a göre yeni koyu moda ulaşabilenler, ilgili ayarı uygulamanın "Benim" bölümünde bulabiliyorlar.
İşlev test aşamasında olduğundan bazı eksikleri var. Facebook'un uygulamada yaptığı bir uyarıya göre koyu mod, şu an "Messenger'ın her yerinde görünmüyor".
Messenger kısa zaman önce arayüzünü sadeleştirmiş, sekme sayısını azaltmış ve daha hafif bir hale gelmişti. Koyu modun ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.
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