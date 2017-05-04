Facebook, Messenger Oyunları Konusunda Ciddi!
Sıra-tabanlı oyunlar, rekor listeleri ve bot'lar sayesinde Messenger, bambaşka bir platforma dönüşmeye başladı!
Facebook son bir kaç yıl içerisinde Messenger platformu üzerine bir çok oyun yayınladı, ve şimdi daha bile fazlasını yayınlamak için hazırlanıyor. Şirket bugün yaptığı açıklamada, "Anlık Oyun"ların erişim alanını arttıracaklarını söyledi. Ayrıca bir kaç hafta önce F8'de açıklandığı gibi daha zengin oyun mekanikleri de devreye girecek. Bu mekanikler arasında sıra-tabanlı oyunlar, liderlik listeleri ve turnuvalar var. Bazı oyunlar bot rakipler ve yardımcılarla oyun tecrübesini zenginleştirmeyi planlıyor.
Bu yeni özelliklere sahip olacak oyunlardan biri Zynga'nın World With Friends sıra-tabanlı oyunu. Bir diğer ise, Blackstorm'un bot kullanan EverWing oyunu. Bunlar Messenger'a gelecek olan 50 yeni oyundan sadece ikisi. Bir kaç ay önce sadece 17 yeni oyun geleceği söylenmişti.
Eğer Messenger'ın son zamanlarda eklenen chatbot'lar, işletmeler, Stories ve oyunlar yüzünden çok kalabalık hale geldiğini düşünüyorsanız her zaman Messenger Lite kullanabilirsiniz.
Yeni oyunlar ve özellikler bir kaç hafta içinde, aynı anda iOS ve Android için yayınlanacak.
Ali Ruhi Öztürk
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