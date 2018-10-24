Facebook, Messenger'ı Basitleştirdi
Yıllar içinde hantal bir uygulamaya dönüşen Messenger, yeni haliyle Facebook tutkunlarının karşısında...
Facebook, çok daha basit görünen yeni Messenger uygulamasını duyurdu. Messenger 4, dokuz yerine üç sekmeyle geliyor.
Sohbetler sekmesi tüm konuşmalarınızı tutarken Keşfet sekmesi sizi firmalara ulaştırmaya daha çok odaklanıyor. Buradan Facebook'un Instant Games işlevine de ulaşabiliyorsunuz.
San Francisco'daki yeni merkezindeki bir etkinlikte Messenger'ın şişkin bir uygulama haline geldiğini kabul eden Facebook'tan Stan Chudnovsky, popüler uygulama için "ilk baştaki kadar basit bir uygulama değil" dedi. "Yine basit olması gerektiğini biliyorduk."
Azaltılan sekme sayısıyla birlikte bazı işlevleri kullanmak da artık daha kolay. Örneğin fotoğraf göndermek veya videolu görüşme başlatmak için birkaç kez dokunmak yerine Sohbetler sekmesinde arkadaşınızın adını sürükleyebiliyorsunuz. Dilerseniz, kamera ve video işlevlerine "yaz" ekranından direkt olarak ulaşabiliyorsunuz.
Bunlara ek olarak sohbetlerin içeriğini simgesine bakarak anlamanız da mümkün. Facebook için önemli olan Stories'e ise hem Sohbet, hem de Kişiler sekmesinden ulaşabiliyorsunuz. Facebook'un Messenger'ı zayıflatırken günde 300 milyon kişinin kullandığı Stories'ten vazgeçemediğini görüyoruz.
Facebook, ince düşünerek işlevleri silmediğini de belirtiyor. Anket, mücadele oyunları, grup video sohbeti gibi işlevlerden eskisi gibi faydalanabiliyorsunuz.
Yeni Facebook Messenger, bugün kademeli olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.
Zeynel A. Öztürk
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