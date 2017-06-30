Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Bir Arada!
Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube, son zamanların en büyük belalarından birine karşı dev bir işbirliğine gidiyor!
Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube yeni bir birliktelik kurarak kendi platformlarında teröristler ve şiddet kaynağı uç öğeler ile savaşmayı planlıyor. Global Internet Forum to Counter Terrorism bu firmaların terörizm karşıtı ortaklıklarını sağlamlaştıracak ve çabalarının daha ciddi bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.
Yayınlanan ortak bir blog yazısında grup, beraber çalışarak, online ortamda terör tehdidine karşı daha iyi mücadele edebileceklerini belirtiyor. Bu yılın G7 ve Avrupa Konseyi görüşmeleri sırasında temeli atılan bu grup, üyeleri arasındaki bağı güçlendirmenin yollarını ve ileride beraber çalışacakları diğer alanları inceleyecek.
Ayrıca grup, daha küçük teknoloji firmaları ile ortaklıklar kurarak terörizme karşı kullanılabilecek teknolojiler ve prosedürler geliştirmeyi de deneyecek. Bunun yanı sıra sivil toplum örgütleri, akademiler, hükumetler ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar ile de beraber çalışacak.
Global Forum to Combat Terrorism yeni olsa da, bu dört firma daha önce de online terörizme karşı durmak için beraber çalışmışlardı. Örneğin 2016 Aralık ayında duyurusunu yaparak terör görüntüleri ve terörist "eğitim" videoları ve görüntülerini belirlemek için Shared Industry Hash Database'i duyurmuşlardı.
Global Forum to Combat Terrorism başlangıç için birkaç önemli alana odaklanacak. Bu alanların ilki, teknolojik çözümler. Bu alanın geliştirilmesi için var olan araçlar geliştirilecek, yeni makine öğrenimi tabanlı teknikler paylaşılacak ve standart rapor yöntemleri geliştirilecek paylaşılacak.
Bilgi paylaşımı ise grubun önemli gördüğü başlangıç alanlarının bir diğeri. Grup, terörizm uzmanları ve pek çok pay sahibi ile beraber çalışarak terörizm hakkında bilgi edinerek bu bilgileri paylaşacak.
Levent Öztürk
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