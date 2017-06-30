Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Bir Arada!

Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube, son zamanların en büyük belalarından birine karşı dev bir işbirliğine gidiyor!

Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Bir Arada!

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