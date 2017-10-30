Facebook, Mikrofondan Sizi mi Dinliyor?
Facebook, hedeflenmiş reklamları için mikrofonunuzdan sizi dinliyor mu?
Facebook'un cihazlarımızın mikrofonundan bizi dinliyor olabileceği, yıllardır duyduğumuz bir şey. Peki ama sosyal medya, gerçekten her birimizin tek tek ne söylediğiyle ilgileniyor mu? Aslında olabilir. Tabii ki özel hayatlarımızı "merak" ettikleri için değil. İlgi alanlarımızı öğrenip, onlara göre daha isabetli, hedeflenmiş reklamlar göstermek için.
Şaşırtıcı derecede çok Facebook kullanıcısı kendilerinin dinlendiğine inanıyor. Söylediklerine göre, bir konu hakkında konuştuklarının ardından, bu konu hakkında reklamlar görmeye başlıyorlar. Ama bu gerçekten Facebook onları mikrofonla dinlediği için mi?
Facebook'ta gösterilen bir reklamla, gerçekteki bir konuşmamız arasında ilişki olmasının pek çok sebebi olabilir. Örneğin, konuşmamızın konusu olan şeyi daha önceden Google veya Facebook'ta zaten aratmış olabiliriz, ve bu da gösterilen reklamları etkileyecektir.
Diğer bir durumda da bunun tersi mümkün olabilir. Örneğin, bir reklama öylesine bakan, pek dikkatini vermeyen biri, aklında bir şekilde kaldığı için gördüğü şey hakkında bir arkadaşıyla konuşabilir. Mesela, pek farkında olmadan araba reklamı görmüştür. Arkadaşıyla araba hakkında konuşası gelir, sonra o reklamı bir daha gördüğünde "Konuştuğumuzu duydu!" diye yanlış izlenime kapılabilir.
Tamamen tesadüf de olabilir.
İnsanlar komplo teorilerilerini çok severler ve böyle şeylere inanmak isterler. Bunu birçok alanda görüyoruz.
Facebook, hem geçmişte hem de yakın zamanda asla böyle bir şey yapmadığını açıkladı. Söylediklerine göre, zaten mikrofona erişim izni vermediyseniz, uygulama mikrofonu kullanamıyor. Ayrıca aktif olarak sürekli mikrofonu kullanan bir işlev kullanmıyorsanız, yine mikrofon aktif olmuyor.
Tabii tüm bu açıklamalar kompo teorilerini yine de susturamıyor.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook bizi dinliyor mu?
H. Hüseyin Öztürk
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