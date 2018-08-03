Facebook, müzik işlevi peşinde
Facebook'un bir sonraki yeniliği, musical.ly özelliklerini bünyesine katmak olabilir!
Vokallerinizi göstermeniz için hafta sonu karaokeleri yeterli değilse, Facebook'un üzerinde çalıştığı bulunan yeni şeyleri beğenebilirsiniz.
Araştırmacı ve kod yazarı Jane Manchun Wong, Facebook'un, kullanıcıların yeni eklenen müzik ortaklarından faydalanarak diğer kullanıcıların aralarında şarkılarını yorumlamak için seslendirebilecekleri 'Yetenek Şovu' özelliğini sunabilecek bir kod buldu.
Özellik şu anda sadece Facebook Sayfaları ile sınırlı gibi görünüyor ve kullanıcılar videolarını doğrudan arkadaşları ile paylaşamayacaklar.
Bu özellik tamamen sunulursa, kullanıcıların kendilerini 15 saniye boyunca şarkı söylerken kaydetmelerini ve daha sonra, diğer kullanıcıların keşfetmesi için uygulamaya yükleyip paylaşmasına olanak tanıyan bir uygulama olan musical.ly için muhtemelen kötü bir haber olacağı söylenebilir.
Ancak bu, Facebook'un bu yıl içerisinde musical.ly'ye karşı yaptığı ilk hamle değil. Facebook bu yılın başlarında da Universal, Sony ve Warner gibi tüm önemli markalar ile müzik lisanslama anlaşmalarını doğrulamıştı. Bu, Facebook'ta yüklenen ve bu büyük markalardan müzikleri içeren videoların katı telif hakkı sorunları nedeniyle kaldırılamayacağı anlamına geliyordu.
Facebook, en popüler şarkıları sergileme haklarına sahip olmanın yanı sıra, Haziran ayında bir dudak senkronizasyonu özelliğini tanıttı. 'Lip Sync Live', aynı sistemi temel alan musical.ly gibi kullanıcıların en sevdikleri şarkıya canlı bir yayında sessizce eşlik edebilmelerini sağlıyor.
Kaçınılmaz olarak bu özellik platformdaki herkese hitap etmese de, pop yıldızı hayallerini takip etmek isteyenler kişilerin çevrimiçi olarak keşfedilmesinin bir yolu olarak kullanılabilecek gibi görünüyor.
"Yetenek Şovu" özelliği henüz resmen onaylanmış değil, ancak büyük bir sürpriz olduğu da söylenemez. Facebook'un Snapchat'in hikayeleri ve yüz filtreleri gibi diğer platformlarda kullanılan özellikleri kendi platformuna katması ile ünlü olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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