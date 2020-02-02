Facebook'un patronu günah çıkardı!

Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformunun sahibi Mark Zuckerberg, aynı zamanda Dünya'nın en çok eleştirilen patronu. Facebook'u yönetirken aldığı bazı kararlar yüzünden sürekli eleştirilen Zuckerberg her fırsatta Facebook'u kurarken ilk hedefinin çuvalla para kazanmak olmadığını söylüyor.
Zuckerberg ne diyor?
Cuma günü Utah'ta düzenlenen Silicon Slopes Teknoloji Zirvesinde konuşan Mark Zuckerberg "Ben bu işe muhteşem bir teknoloji firması kurmak ve tonlarca reklam satıp milyarder olmak için girmedim" dedi. "Sadece insanlara severek kullanacakları bir hizmeti bedava olarak vermenin en iyi yolunun bu hizmeti reklamla desteklemek olduğunu düşündüm."
Önümüzdeki on yıl içinde beğenilmek değil anlaşılmak istediğini söyleyen Zuckerberg'in bu açıklamalarının başka bir milyarder, George Soros'un Facebook şirketinin amacını sorgulamasının ardından gelmesi de ilgi çekiyor. New York Times'da yayımlanan yazısında Soros Facebook ve ABD Başkanı Donald Trump'ın beraber çalıştığını iddia etmişti. "Bence Bay Trump ve Facebook'un patronu Mark Zuckerberg çıkarlarının birbirine paralel olduğunun farkına vardılar. Başkan seçimi kazanmak, Bay Zuckerberg ise para kazanmak istiyor" demişti. Facebook bu iddiaları yalanlamakta gecikmemişti.
Politik reklamları yasaklayan Twitter'ın aksine, Facebook politik reklamlarda bir sınırlama uygulamıyor. Firma, reklamlarda bahsedilen şeylerin doğruluk ve yanlışlığını insanların kendi özgür iradesi ile sorgulamaları gerektiğini söylüyor.
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