Facebook, PlayGiga ile Oyun Akışı İşine Giriyor

Facebook, yeni satın aldığı PlayGiga ile, son dönemin "modası" olan Google Stadia gibi oyun akış hizmetlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Facebook, PlayGiga ile Oyun Akışı İşine Giriyor

Facebook'un ve Farmvile'ın şahlandığı dönemlerde Facebook gelen kutusunuz, tarlanıza bakmanız için uyarılarla doluyordu. Sosyal dev, tarayıcı oyunlarının bu altın çağını yeni satın aldığı PlayGiga ile yeniden yakalamak istiyor.

Bulut oyun şirketi PlayGiga, Facebook'un Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi isimlerle giderek kalabalık hale gelen alanda kendini göstermesini sağlayabilir. Facebook, satın almanın ayrıntılarını henüz resmi olarak paylaşmasa da, finans yayını Cinco Dias'a göre sosyal dev 70 milyon Euro'luk bir ödemede bulundu.

PlayGiga, daha önce Orta Doğu ve Avrupa'da bulut oyun hizmeti sunuyordu. Firmanın satın alma sonrasında yaptığı açıklama, bulut oyun alanındaki girişimlerin süreceğinin ipucunu veriyor.

Facebook'un tarayıcı oyunları alanındaki son önemli girişimi, 2016'da Instant Games ile olmuştu. Hizmet, oyunları indirmeye gerek kalmadan, farklı cihazlardan oynamanıza izin veriyordu. Ancak bu oyunlar, HTML5 oyunlarından ibaretti. PlayGiga, "AAA" olarak tanımlanan, oyuncuların peşinde olduğu tam donanımlı oyunları oynamaya izin verebilir.

Sosyal devin gizlilik konusundaki itibarı sıfıra yakın olsa da, bu tür bir oyun hizmeti, arkadaşlarınızla hemen bir oyuna dahil olmanızı sağlayabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Teknolojinin Çözeceği 7 Sinir Bozan Sorun
Windows 7 "Ölüyor" ama "O" Ölmeyecek!
Yeni Bariyer Sistemi Otopark Sorununu Bitirecek mi
Facebook, PlayGiga ile Oyun Akışı İşine Giriyor
Yerli Otomobil İçin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

 

 