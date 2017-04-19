Facebook Profil Fotoğrafınızı Başkası Seçsin!
Facebook profil fotoğrafınızı kendiniz seçtiyseniz, muhtemelen yanlış bir iş yaptınız! İşte ilginç araştırma...
Kendi Facebook profil fotoğrafınızı seçmek için ne kadar zaman harcadınız? Yeni bir araştırma, zamanınızı çöpe atmış olabileceğinizi söylüyor; çünkü bir başkası bu işi sizin için muhtemelen daha iyi yapacaktı.
Cognitive Research'e göre kendi seçtiğiniz profil fotoğrafları, başkalarının seçtiği fotoğraflar kadar etkili değiller.
Bunun için 610 katılımcıdan Facebook'ta, profesyonel sitelerde veya flört sitelerinde kullanmayı en çok isteyecekleri ve en istemeyecekleri fotoğrafları seçmeleri istendi. Katılımcılar, fotoğrafları çekicilik, güvenilirlik, hakimiyet, ehliyet ve öz güven gibi farklı kategorilerde puanlandırdılar. Bunun ardından aynısını tamamen yabancı bir kişi için yaptılar. Son olarak bir grup ek katılımcı, fotoğrafları aynı faktörlere göre, kendi fotoğraflarını seçmeden değerlendirdi.
Sonuçlar, sahibi tarafından seçilen fotoğrafların, başkalarının seçtiklerine göre daha düşük puan aldığını gösterdi. Araştırma firmasına göre kendi fotoğraflarımıza daha büyük bir hoşnutlukla bakabiliyoruz ve bu, fotoğraflar arasında ayrım yapma kabiliyetimizi ortadan kaldırıyor. Bu yüzden profiline "en iyi fotoğrafını" koymak isteyenlerin, bu seçimi başkasına yaptırmasında fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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