Facebook Reklamları Etnik Gruplara Mesafeli!

Facebook'un yeni reklam ilkeleri belirli etnik gruplar için zor durumlara yol açıyor

Facebook Reklamları Etnik Gruplara Mesafeli!

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