Facebook Reklamları Etnik Gruplara Mesafeli!
Facebook'un yeni reklam ilkeleri belirli etnik gruplar için zor durumlara yol açıyor
Facebook'un yakın zamanda aldığı "reklam ilkelerini sıkılaştırma" kararı, meşru reklamverenlerin işin zorlaştırıyor gibi görünüyor. Amerika'daki Hispanik adayların seçim kampanyaları için çalışan stratejistlerWashington Post'a konuştu.
Strateji uzmanları, Hispanik seçim adayları tarafından Facebook'a verilen reklamların hedef kitlesine ulaşmasının birkaç günü bulabildiğini belirtiyor. Stratejistlere göre bunun tek sebebi ise söz konusu hedef kitlenin İspanyolca konuşuyor olması. Facebook'un yeni reklam ilkeleri, reklamların belirli etnik gruplara yöneltilmesi durumunda ırk temelli ayrımcılığın önüne geçmek için ayrıca incelemeye alınmasını öngörüyor. Bu ise bu tür reklamların genel kitleye hitap eden reklamlara göre hedef kitlelerine ulaşmalarını geciktiriyor.
Bu durum seçim zamanında söz konusu adaylar adına büyük sorunlara yol açıyor. Adaylar tarafından seçim kampanyaları için üretilen çoğu reklam içeriği, gündemdeki gelişmelere ve diğer adayların söylemlerine cevap olma niteliğini taşıdığı için hedef kitlelerini geç bulmaları büyük sorunlar doğurabiliyor. Bu, zamanında birçok yerel adayı seçim kampayalarını yarıda kesmeye ve gündemden daha uzak -hâliyle daha az etkili- mesajlar vermeye zorlamış.
Adayların elindeki tek diğer seçenek, seçmenlerine zamanı geçmiş mesajlar yollamayı kabullenmek gibi gözüküyor, ancak Facebook'un "etnik gruplara yönelik reklamların inceleme zorunluluğu" kısıtlamasından kurtulmak için yaratıcı yollar üreten reklamverenler de yok değil. Bir Hispanik aday, kampanyasına dair Facebook reklamlarının hedefini "İspanyolca yayınlanan TV programlarını izlemeyi seven insanlar" olarak belirleyerek etnik grup filtresinden kurtulmayı başarmış. Bu ise adayın mesajlarını Facebook üzerinden daha hızlı yayınlamasına olanak sağlamış.
Bu metodların ise her zaman ideal sonuç vermesinin beklenemeyeceği açık. Facebook'un ise İngilizce ve İspanyolca konuşan seçim adaylarının adil bir seçim süreci geçirmeleri için reklam ilkelerini gözden geçirmesi gerekecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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